Sigmaringen Technikertag im Zollerhof

Die Albert-Reis-Technikerschule gestaltet in der Sigmaringer Brauereigaststätte ihren Tag mit zahlreichen Vorträgen

Sigmaringen – Die Albert-Reis-Technikerschule veranstaltet am Mittwoch, 8. März, in der Brauereigaststätte Zollerhof ihren Technikertag. Beginn ist um 10 Uhr. Wie die Schule mitteilt, werden am Technikertag Vorträge zum Thema „Marketing für regional erzeugte landwirtschaftliche Produkte“ präsentiert. Am Vormittag wird der Kommunikations- und Marketingexperte mit landwirtschaftlicher Ausbildung, Rudi Holzberger auf die Voraussetzungen für eine erfolgreiche regionale Vermarktung von selbsterzeugten Lebensmittel eingehen. Er wird das von Ihm erfolgreich betreute Projekt "LandZunge" und die gleichnamige Zeitschrift sowie seine weiteren Aktivitäten im Bereich der Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte vorstellen. Am Nachmittag wird der frühere Technikerschüler Thomas Kempter (Absolvent 1999) über das "Linzgau Korn" informieren. Er berichtet über die Partnerschaft zwischen den beteiligten regionalen Partnern (Landwirte, Mühlen, Bäckereien und Konditoreien). Als letzter Redner stellt Lukas Binder (Absolvent 2012) aus Weil im Schönbuch seinen Biolandhof mit Hofladen vor. Auf seinem Hof wird Ziegenmilch zu Weichkäse verarbeitet, Brot aus selbsterzeugtem Getreide gebacken und er hält seit einiger Zeit auch Legehennen in Freilandhaltung. Im Hofladen wird die gesamte Produktion direkt an die Endverbraucher verkauft.