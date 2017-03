Sigmaringen Tagesmütter bieten sich als Alternative bei der Kinderbetreuung an

Die Koordinierungsstelle im Landkreis Sigmaringen bildet Tagesmütter aus und vermittelt die Pflegestellen an Eltern.

Sigmaringen – Das Bundesfamilienministerium hat kürzlich die aktuellen Zahlen zu Betreuungsbedarfen von Kindern zwischen drei und elf Jahren zusammengetragen. Der Bedarf für Kinder unter drei Jahren ist weiter gestiegen, von 43,6 Prozent 2015 auf 46 Prozent im Jahr 2016. Doch nur 32,7 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe – das entspricht einer Anzahl von knapp 720 000 Kindern – wurden 2016 auch tatsächlich betreut. "Auch im Landkreis Sigmaringen besteht ein großer Bedarf an Plätzen in der Kindertagespflege", sagt Marlies Hanschke von der Koordinierungsstelle für Tageseltern, die sich in Trägerschaft des Frauenbegegnungszentrums in Sigmaringen befindet, und in dessen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße ihr Domizil hat.

Dort gibt es Informationen, Hilfestellung und die Möglichkeit, an einem Qualifizierungskurs teilzunehmen. Am Mittwoch werden im Landratsamt wieder die Zertifikate für die erfolgreiche Teilnahme am jetzt abgeschlossenen Kurs ausgegeben. Mit dabei ist dann auch Lucy Riester aus Leibertingen. Die 37-Jährige betreut schon ein Kind eines alleinerziehenden Elternteils und findet diese Aufgabe "ganz normal". "Es macht Spaß, man kann jemandem helfen und man bekommt auch noch Geld dafür", sagt die Mutter dreier Kinder im Alter von sechs bis achtzehn Jahren.

Besonders für Eltern von Kindern unter drei Jahren kann die Tagespflege eine gute Alternative sein. Die Betreuung ist sehr individuell, findet im häuslichen Rahmen bei den Tageseltern statt und die Betreuungszeiten können flexibel gestaltet werden. "Die Kindertagespflege ist oft die einzige Möglichkeit, dass Eltern Randzeiten abdecken können", sagt Michaela Klink aus Sigmaringendorf. Sie ist seit drei Jahren Tagesmutter und betreut acht Kinder. "Natürlich nicht alle auf einmal", schmunzelt sie. Denn es sind nur fünf Kinder gleichzeitig vom Gesetzgeber erlaubt. Zudem hat sie noch eigenen Nachwuchs. "Ich bin flexibel, individuell und kann den Eltern bei den Betreuungszeiten sehr hilfreich sein", macht die Tagesmutter deutlich. Das bedeutet: Auch, wenn mal Betreuungsbedarf am Wochenende ist oder Mutti bis 20 Uhr arbeiten muss, bekommt man das geregelt. "Man braucht auf jeden Fall Idealismus und gute Nerven", sagt Susanne Blechner aus Sigmaringen. Sie ist schon seit mehreren Jahre als Tagesmutter aktiv und betreut zwei eigene Kinder und drei Tageskinder. Vom Jugendamt bezahlt wird übrigens nur die tatsächliche Betreuungszeit. "Auch das ist ein Unterschied zu den Einrichtungen, wo auch Ferienzeiten teilweise bezahlt werden müssen", weiß Sonja Sieber aus Ennetach. Sie ist seit dem September vergangenen Jahres Tagesmutter und findet diese Tätigkeit spannend und abwechslungsreich. "Reich werden kann man damit aber nicht", fügt sie hinzu. Das dürfte sicher zutreffen. Denn das Jugendamt bezahlt 5,50 Euro pro Stunde und Kind. Ausführliche Informationen gibt es auf den Internetseiten des Jugendamtes und des Frauenbegegnungszentrums.

"Oft interessieren sich auch Großeltern für die Tätigkeit"

Marlies Hanschke ist Sozialpädagogin und seit 2003 in der Koordinierungsstelle für Tageseltern in Trägerschaft des Frauenbegegnungszentrums tätig.

Wie viele Tageseltern gibt es im Landkreis Sigmaringen?

Wir haben etwa 150 Tagesmütter und ein paar Tagesväter in unserem Pool. Es sind aber nicht immer alle verfügbar wegen Krankheit, Urlaub oder aus anderen Gründen.

Wo ist der Bedarf höher, eher in den städtischen Kommunen oder auf dem Land?

Im städtischen Bereich gibt es meist mehr Nachfragen. Da ist es aber auch schwieriger, eine Betreuung außerhalb der Einrichtungen abzudecken. Auf dem Land sind da die Verwandtschaft, Nachbarn und Freunde eher verfügbar.

Kann eigentlich jede Frau oder jeder Mann in diese Form der Kinderbetreuung einsteigen?

Im Prinzip ja. Das Jugendamt muss aber einverstanden sein. Wir führen da aber vorher schon Gespräche und klären auf. Es sind übrigens auch Großeltern, die sich für diese Tätigkeit interessieren. Der Vorteil ist, dass man seine Arbeitszeiten selbst festlegen kann. Wir informieren über alle Voraussetzungen und führen auch die Qualifizierungskurse durch.