Sigmaringen Tag der offenen Gartentür in Laiz

Sigmaringen-Laiz – Landesweit findet am Sonntag, 25. Juni ein „Tag der offenen Gartentür“ statt. Im Sigmaringer Stadtteil Laiz werden an diesem Tag vierzehn Gärten ihre Türen und ein Garten in der Kreisstadt, Volkwinhalde 3, öffnen. Wie der Laizer Obst- und Gartenverein mitteilt, können bei einem Rundgang auf privater Basis Interessierte zwischen 11 und 17 Uhr die geweiligen Gärten besichtigen. Ebenfalls geöffnet ist das Kunstmuseum in der Ablacher Straße 2. Am Parkplatz an der Festhalle/Donau und am Rathaus gibt es einen großen Übersichtsplan und auch Flyer mit Plan nebst Kurzbeschreibungen der Gärten zur Orientierung zum Mitnehmen. Am Rathausbrunnen wird verköstigt. Der Obst- und Gartenbauverein Laiz und die Gartenbesitzer freuen sich auf viele Besucher.