Sigmaringen Streitigkeiten unter betrunkenen Männern

Ein 25-Jähriger ist bei Streitigkeiten am Mittwoch gegen 21 Uhr leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, gerieten vier stark betrunkene Männer aus der Erstaufnahme in einer Fußgängerunterführung zwischen der Bahnhofstraße und der Straße In der Au in einen Konflikt. Dabei schlug ein 19-jähriger Tatverdächtiger mit der Faust zu. Eine ärztliche Behandlung des 21-Jährigen wurde jedoch nicht erforderlich.