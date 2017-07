Sigmaringen Streit um Ratenzahlung landet vor Gericht

1050 Euro Geldstrafe hatte eine 26-Jährigen wegen Betrugs zahlen sollen: Die Frau hatte ihr Auto reparieren lassen, der Werkstattinhaber wollte es nur gegen sofortige Zahlung der Rechnung herausgeben. Die Frau hingegen erklärte, sie habe im Vorfeld mit dem Werkstattinhaber eine Ratenzahlung der Rechnung vereinbart. Sie legte Einspruch gegen den Strafbefehl ein, weshalb der Fall jetzt vor dem Amtsgericht Sigmaringen verhandelt wurde.

Sigmaringen – Wegen Betrugs hat das Amtsgericht Sigmaringen unter Vorsitz von Richterin Nadine Zieher eine 26-jährige Frau aus dem Kreisgebiet zu einer Geldstrafe von 1050 Euro verurteilt. Aus der Anklage ging hervor, dass die Angeklagte im März vergangenen Jahres ihren nicht zugelassenen VW von einer Autowerkstatt zur Reparatur hatte abholen lassen. Als die Angeklagte ihren reparierten Wagen abholen wollte, verweigerte die Werkstatt die Herausgabe des Fahrzeugs, bevor die Rechnung von 2300 Euro nicht bezahlt sei. Im September erhielt die Werkstatt dann von der 26-Jährigen 2000 Euro für die Reparatur. Im November blieb das Auto schwer beschädigt auf der Straße stehen.

Nachdem die Angeklagte gegen einen Strafbefehl Einspruch eingelegt hatte, wurde der Fall vor dem Amtsgericht Sigmaringen noch einmal detailliert aufgerollt. Die Angeklagte sagte bei der Verhandlung aus, dass der Sachverhalt völlig anders gewesen sei. Der Inhaber der Werkstatt habe von einer voraussichtlichen Reparaturdauer von sechs Monaten gesprochen und sie habe mit ihm vereinbart, die Rechnung in monatlichen Raten von 300 Euro zu bezahlen. Der Vorschlag zur Ratenzahlung sei damals von einem Mitarbeiter der Werkstatt gekommen, der Betriebsinhaber habe zugestimmt. Als ihr Auto dann fertig gewesen sei, habe der Werkstattinhaber jedoch die sofortige Bezahlung der kompletten Rechnung verlangt. Sie sei bereit gewesen, jeden Monat 300 Euro zu bezahlen, aber der Werkstattinhaber habe sich nicht auf eine entsprechende Vereinbarung darauf eingelassen. In der Zwischenzeit habe sie von ihrer Mutter ein Auto bekommen und daher ihren VW verkaufen wollen. Der Verkauf sei jedoch gescheitert, weil die Werkstatt den Wagen nicht herausgegeben habe.

Der als Zeuge geladene Inhaber der Autowerkstatt sagte bei der Gerichtsverhandlung aus, dass er den nicht zugelassenen Wagen abgeholt und zunächst durchgecheckt habe. Danach habe er die nötigen Reparaturarbeiten mit der Besitzerin besprochen. Auf eine schriftliche Auftragsbestätigung sei dabei verzichtet worden. Über die Kosten für die Reparatur sei man sich einig gewesen. Der Zeitrahmen für die Reparatur dürfte etwa zwei Wochen gewesen sein. Ganz energisch widersprach er, dass von einer Reparaturdauer von sechs Monaten die Rede gewesen sei. Der Mann bestätigte, dass er die Herausgabe des VW ohne Bezahlung der Rechnung verweigert habe. Bei der Auftragserteilung sei keine Ratenzahlung vereinbart worden. Dieser Vorschlag sei von der Angeklagten gekommen, er habe dies aber abgelehnt. Nach Abschluss der Reparatur im März habe die Angeklagte mehrfach versucht, ihr Auto zu bekommen. Der Werkstattinhaber bestätigte vor Gericht, dass er im September 2000 Euro erhalten habe. Der Restbetrag sollte ihm in den Monaten Oktober und November in Raten bezahlt werden. Das Geld habe er jedoch bis heute nicht erhalten.

Nach Ansicht der Staatsanwältin habe sich der Betrugsvorwurf gegen die 26-Jährige im Verlauf der Verhandlung bestätigt. Der Inhaber der Werkstatt habe sowohl eine Reparaturzeit von sechs Monaten als auch eine vereinbarte Ratenzahlung für die Reparaturrechnung bestritten. Die Angeklagte habe sehr wohl gewusst, dass die Rechnung für die Reparatur hoch werde. Die Staatsanwältin beantragte eine Verurteilung wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 1400 Euro.

Die Angeklagte kündigte noch einmal an, dass sie Einspruch gegen ihre Verurteilung einlegen werde. Zu ihrer Entlastung werde sie ihre Mutter als Zeugin benennen. Ziemlich erregt fügte die Angeklagte an: „Ich lüge nicht, ich lasse mich nicht als Lügnerin hinstellen. Und schon gar nicht von einer Person, die selber lügt."

Urteilsbegründung

In ihrer Urteilsbegründung verwies Richterin Nadine Zieher darauf, dass in der kleinen Reparaturwerkstatt der Inhaber alleiniger Entscheidungsträger sei und nur er der Ratenzahlung einer Rechnung zustimmen könne. Aus Sicht des Gerichts sei der Inhaber der Werkstatt aus mehreren Gründen in seinen Aussagen glaubhaft gewesen. Er habe sich sehr detailliert an Zusammenhänge erinnert. Da die Angeklagte schon vor Abschluss der Reparaturarbeiten nicht sicher gewusst habe, ob sie das Geld für die Reparatur haben werde, habe sie einen vollendeten Betrug begangen. Dafür würde allein schon reichen, dass der Inhaber der kleinen Werkstatt in seiner Existenz bedroht werde. Richterin Zieher schloss ihre Ausführungen: „Ich hoffe, das war Ihr erster und letzter Auftritt vor Gericht."