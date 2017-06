Sigmaringen Stadtwerke Sigmaringen sind am Windpark beteiligt

Gemeinderat der Kreisstadt segnet in jüngster Sitzung den Anteil von 10,7 Prozent ab.

Sigmaringen (loe) Die Stadtwerke Sigmaringen werden sich an der Windpark Falkenberg GmbH mit einem Anteil von 10,7 Prozent beteiligen. Das hat der Sigmaringer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Der Ausbau der regenerativen Eigenerzeugung schreite stetig voran, begründete der Leiter der Stadtwerke, Bernt Aßfalg, diesen Schritt. So haben sich die Stadtwerke bereits zu Jahresbeginn an den Solarparks Taubertal beteiligt. „Trotz dieser Bemühungen werden aber noch einige weitere Schritte nötig sein, um die angepeilte Zielgröße einer Eigenerzeugungsmenge von rund 28 Millionen Kilowattstunde pro Jahr an Kapazitäten aufzubauen“, erläuterte Aßfalg dem Gremium Der Windpark Falkenberg bildet mit seinen drei Windenergieanlagen und dem benachbarten Windpark Lauterstein den derzeit größten zusammenhängenden Windpark in Baden-Württemberg. Entsprechende Mittel in Höhe von 558 586 Euro sollen aus dem Haushalt bereitgestellt werden. Laut Aßfalg wurden die notwendigen Mittel in ausreichendem Umfang im Wirtschaftsplan der Stadtwerke berücksichtigt. Eine Beteiligung am Windpark Falkenberg wäre ein weiterer Baustein zur Realisierung des Erzeugungskonzeptes der Stadtwerke, steht für den Leiter der Stadtwerke fest. Bernt Aßfalg: „Nach den positiven Erfahrungen mit den vergangenen Projekten der Stadtwerke Heidenheim im Kreis von kommunalen Energieversorgern und Bürgergenossenschaften, bietet die Beteiligung eine weitere attraktive Option“.