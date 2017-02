Sigmaringen Stadtbus hat sich in Sigmaringen seit 25 Jahren bewährt

Stadtwerke Sigmaringen begehen Jubiläum und bieten allen Fahrgästen am Mittwoch, 15. Februar kostenlose Bussfahrten an

Sigmaringen – Der Stadtbus der Stadtwerke Sigmaringen feiert sein 25-jähriges Bestehen. Am 15. Februar 1992 gingen zwei Niederflurbusse, die extra für diesen Zweck beschafft wurden, auf die Strecke. In den ersten vier Wochen bedienten sie zur Einführung kostenlos alle fünf Linien mit insgesamt 50 Haltestellen. Das war der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte im öffentlichen Personennahverkehr, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Vielfalt der auf alle Personengruppen abgestimmten Fahrkarten und die zusätzlich günstigen Tarife hätten schnell zu einer großen Akzeptanz bei der Bevölkerung der Kreisstadt geführt. Nach einem halben Jahr konnten so bereits 800 Fahrgäste pro Tag gezählt werden, drei Jahre später waren es bereits 2000.

Aktuell würden unter der Woche von 6 bis 19 Uhr und samstags von 6 bis 14 Uhr auf dem rund 45 Kilometer langen Netz mit sieben Linien 80 Haltestellen angefahren. Jeden Tag absolvieren die Stadtbusse rund 1200 Kilometer und bringen über 3000 Fahrgäste an ihr Ziel. „Wir freuen uns sehr, dass sich der Stadtbus einer stetig wachsenden Beliebtheit erfreut. Das ist unser Beitrag für eine nachhaltige Nahverkehrspolitik und für einen besseren Klima- und Umweltschutz“, sagt Bernt Aßfalg, Werkleiter der Stadtwerke Sigmaringen.

Das Angebot des Stadtbusses ist eine Kooperation zwischen dem Verkehrsbetrieb der "KVB Sigmaringen GmbH" und den Stadtwerken Sigmaringen. Die KVB erbringt die Fahrleistung, während sich die Stadtwerke für die Linienführung, Organisation und Verwaltung verantwortlich zeichnen. Darüber hinaus tragen die Stadtwerke das gesamte wirtschaftliche Risiko.

Zum Einsatz kommen neben einem Überlandbus derzeit drei Erdgasniederflurbusse. Gegenüber Modellen mit Dieselantrieb stoßen Erdgasbusse etwa 15 Prozent weniger Kohlendioxid aus. Auch bei den Emissionswerten von Feinstaub oder Kohlenmonoxid schneiden sie besonders günstig ab, erläutert die Stadtverwaltung. Gegenüber den Autos habe der Stadtbus selbst bei einer geringen Auslastung eine deutlich bessere Umweltbilanz. Die Niederflurbusse würden außerdem einen besonders leichten Einstieg ermöglichen, was insbesondere Eltern mit Kinderwagen und älteren Fahrgästen den Zugang erheblich erleichtert.

Zum Jubiläum am kommenden Mittwoch, 15. Februar, bieten die Stadtwerke allen Fahrgästen an, kostenlos mit dem Stadtbus zu fahren, wobei auch kleine Geschenke an die daran Teilnehmenden verteilt würden. „Das ist unser Dank für die Treue unserer Kunden“, betonte Aßfalg. Im Jubiläumsjahr sind aber noch weitere Veranstaltungen geplant. So wird es am Sonntag, 2. April anlässlich des nächsten bevorstehenden verkaufsoffenen Sonntags eine Ausstellung auf dem Leopoldplatz mit zahlreichen Überraschungen für die Besucher geben. Darüber hinaus ist eine Tombola mit vielen Preisen sowie Fahrten auf einer Sonderlinie des Stadtbusses vorgesehen.