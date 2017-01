Sigmaringen Stadt vor großen Herausforderungen  Haushalt mit hohen Investitionen

In Sigmaringen sind in den nächsten Jahren Investitionen in Höhe von 31 Millionen Euro geplant. Das Hohenzollerngymnasium ist dabei eines der größten Projekte. Die Schule wird saniert.

Einstimmig hat der Sigmaringer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsplan 2017 verabschiedet. Vorab hatten die Fraktionsvertreter ihre Stellungnahmen dazu abgegeben. Dabei kam klar zum Ausdruck, dass die Stadt in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen stehen wird. Investitionen in Höhe von 31 Millionen Euro sind vorgesehen.

Sanierungsobjekte wie das Hohenzollerngymnasium (HZG) in Höhe von zehn Millionen Euro, der Neubau des Innovationscampus mit fünf Millionen Euro, das Freibad mit 5,5 Millionen Euro, weiter sind Straßenbau und Altstadtsanierung vorgesehen und werden als Schwerpunkte genannt. Ein wichtiges Augenmerk in den Stellungnahmen (siehe unten) galt zudem den Konversionsplänen der Stadt, die trotz der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge auf dem ehemaligen Kasernengelände nicht zum Erliegen kommen sollen.

Eckdaten des Haushalts 2017

Stadtkämmerer Bernt Aßfalg gab dem Gremium in der Sitzung die wichtigsten Eckdaten des Haushaltsplans 2017 der Stadt Sigmaringen bekannt. Der städtische Kernhaushalt umfasst in Einnahmen und Ausgaben 52,93 Millionen Euro, davon im Verwaltungshaushalt je 37,2 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt je 15,7 Millionen Euro. Mit einer Zuführungsrate von 1,13 Millionen Euro schließt er Bernt Aßfalg zufolge zufriedenstellend ab.

Die Zuführungsraten sind ebenfalls über den kompletten Finanzplanungszeitraum hinweg bis zum Jahr 2020 positiv. Auch der Vermögenshaushalt bewegt sich mit 15,7 Millionen Euro auf ehrgeizigem Niveau. Neben den Straßenbaumaßnahmen Hochgesträß und Uhlandstraße, der Modernisierung des HZG und dem Grunderwerb in der Graf-Stauffenberg-Kaserne sind die Sanierungsquartiere IV und Kaserne wesentliche Elemente des Vermögenshaushalts 2017. Großen Raum nehmen auch Themen wie Familie, Jugend, Bildung und Demografie ein. Die größten Ausgabeposten des Vermögenshaushalts sind Baumaßnahmen mit 9,6 Millionen Euro sowie der Erwerb von Grundstücken mit fünf Millionen Euro. Die Personalausgaben im Verwaltungshaushalt belaufen sich auf 10,4 Millionen Euro.

Stadt Ende des Jahres schuldenfrei

Als ein historisches Ereignis bezeichnete die Fraktionsvorsitzende der CDU, Alexandra Hellstern-Missel, den Haushalt 2017 und spielte damit auf die Tatsache an, dass die Stadt am Ende dieses Jahres schuldenfrei sein wird. Ihre weiteren Ausführungen galten Themen wie Demografie, Stärkung der Innenstadt und Straßenbau. Höchste Priorität räumte sie den Schulen und Kindergärten ein. Eine der wichtigsten Maßnahmen der kommenden Jahre ist laut Hellstern-Missel die Modernisierung des Hohenzollerngymnasiums sowie Sanierungsmaßnahmen für die Bilharzschule. Den geplanten Neubau des Innovationscampus bezeichnete sie als Investition für die Entwicklung der Stadt.

Konversionsflächen weiter definieren

Weiter ging sie auf die jüngsten Vorkommnisse in der Landeserstaufnahmestelle ein, auch wenn es sich hier um eine kleine Gruppe handele, die ständig auffällig werde. Ihre Bitte an das Land: Genügend Polizeibeamte zur Verfügung zu stellen und in der LEA einen Polizeiposten einzurichten.

Robert Lehn von den Freien Wählern bemängelte, dass die Konversionsbemühungen der Stadt nicht wie gewünscht weitergeführt würden, da zahlreiche Anfragen vertröstet oder gar abgewiesen worden seien. „Dies alles muss uns dazu ermutigen, die Konversionsflächen weiter zu definieren und die Eigentumsverhältnisse zu klären“, forderte er. Bei allen vorgesehenen Investitionsmaßnahmen, wie unter anderem die Sanierung des Freibades, des Hohenzollerngymnasiums und der Hochgesträß, müsse umso verantwortungsvoller und zukunftsorientierter mit den noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln umgegangen werden. Trotz dieser Großprojekte fand er es erfreulich, dass die städtisch wichtigen Bereiche wie die Freiwillige Feuerwehr, die Kindergärten und Schulen, die Musikschule aber auch Bereiche wie Tourismus, Stadtmarketing und Veranstaltungen auch in diesem Jahr mit den nötigen Budgets bedient werden könnten.

Standards werden weiterentwickelt

Für Ulrike Tyrs von der SPD-Fraktion steht fest, dass die Stadt Sigmaringen in den vergangenen Jahren gut und verantwortungsvoll gewirtschaftet habe, indem Rücklagen in Höhe von elf Millionen Euro gebildet worden seien und man bereits das 14. Jahr ohne Kreditaufnahme auskommen werde. Neben den anstehendenGroßprojekten, die in Angriff genommen werden, sei für sie erfreulich, dass alle Standards, die im Laufe vieler Jahre eingerichtet worden seien, nicht nur erhalten, sondern weiterentwickelt werden, führte Ulrike Tyrs in ihrer Stellungnahme aus. „Mit seinen Bibliotheken, seiner Musikschule, seiner Stadthalle, dem Stadtbus, dem Freibad und den vielen Schulen, inklusive Hochschule, ist Sigmaringen gut aufgestellt“, kam sie in der Gemeinderatssitzung zum Schluss. Mit der Schulsozialarbeit, flexiblen Kindergartenangeboten und Ganztagsangeboten an den Schulen sei die Stadt Sigmaringen in Vorleistung gegangen, befand das Gemeinderatsmitglied.

Auch Unterstützung vom Land erwarten

Ulrike Voelkel, Bündnis 90/Die Grünen, sprach in ihrer Stellungnahme zum Haushaltsplan 2017 von Herausforderungen der Weltpolitik, die auch in Sigmaringen angekommen seien und nannte in diesem Zusammenhang die Erstaufnahmestelle in der ehemaligen Kaserne. Diese wird dort die nächsten Jahre auch bleiben.

Die Stadt Sigmaringen sei gut beraten, so Voelkel, das Land bei der Erfüllung seiner Pflichten zu unterstützen, erwarte aber ebenfalls bei ihren eigenen Interessen vom Land Unterstützung. Dazu gehöre, dass die Zahl der Flüchtlinge nicht zu groß werden dürfe. „Wir sind stolz und dankbar, dass es in unserer Stadt viele Ehrenamtliche gibt, die in ganz unterschiedlicher Weise die Betreuung und Integration von Flüchtlingen unterstützen“, sagte Ulrike Voelkel weiter. Auch ging sie in ihrer Haushaltsrede auf Themen wie den Schulbereich, auf Zukunftsinvestitionen wie das Freibad, die Verkehrsinfrastruktur und den Klimaschutz ein.