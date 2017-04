Sigmaringen Stabwechsel beim CDU-Stadtverband in Sigmaringen

Stabwechsel beim CDU-Stadtverband in Sigmaringen

Alexandra Hellstern-Missel gibt nach 18 Jahren ihr Amt als Vorsitzende an und wird unter großem Applaus zur Ehrenvorsitzenden gekürt. Als neue CDU-Stadtverbandsvorsitzende wird Sabine Maier gewählt.

Sigmaringen (jüw) 18 Jahre lang agierte Alexandra Hellstern-Missel als Stadtverbandsvorsitzende der CDU in Sigmaringen. Jetzt hat sie auf der aktuellen Jahresversammlung in der Cafeteria des Seniorenwohnheimes Fideliswiesen ihr Mandat niedergelegt. Für viele Außenstehende kam dieser Schritt der 48-Jährigen überraschend. Doch ihre Partei war offenbar sehr wohl vorzeitig über ihr Ansinnen informiert, wie Thomas Kugler, Bürgermeister von Pfullendorf, am Rande einer Ausschusssitzung im Kreistag gegenüber dem SÜDKURIER bestätigte.

Als einer ihrer wichtigsten Mentoren gilt Ernst Behringer, der frühere und langjährige Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der Christdemokraten von Sigmaringen und heutiger Ehrenbürger dieser Stadt. Er habe ihr das Amt zugetraut und er bescheinigte ihr beim Abschied ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Loyalität und Engagement. Sein Vorschlag, sie zur Stadtverbands-Ehrenvorsitzenden zu küren, erfolgte unter prasselndem Applaus einstimmig. Alexandra Hellstern-Missel ist zudem seit 1. Dezember 1999 CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat der Kreisstadt und dort Mitglied im Bau- und Planungsausschuss. Im von Klaus Burger geführten Kreisvorstand hat sie das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden inne. Sie wird wegen ihrer klaren, unverblümten Worte geschätzt.

Für neue Impulse und frischen Schwung hat Alexandra Hellstern-Missel ihren Platz frei gemacht. An ihre Stelle im CDU-Stadtverband Sigmaringen ist nun Sabine Maier gerückt. Sie ist von 47 wahlberechtigten Parteimitgliedern einstimmig gewählt worden. Die gelernte Bankkauffrau ist kommunalpolitisch im Laizer Ortschaftsrat aktiv, erzielte bei der Wahl 2014 auf der CDU-Liste das zweitbeste Ergebnis.