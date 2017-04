Sigmaringen Spitzenpolitiker Jens Spahn ist Hauptredner beim Starkbierfest

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß und der CDU-Stadtverband Sigmaringen veranstalten gemeinsam das zur Tradition gewordene Fest – dieses Mal am Sonntag, 9. April, um 12 Uhr in der Turn- und Festhalle Laiz.

Sigmaringen – Der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß hat zur elften Auflage des traditionellen Starkbierfestes den CDU-Spitzenpolitiker Jens Spahn eingeladen. Mit ihm und dem CDU-Stadtverband will Bareiß dieses Fest am Sonntag, 9. April, um 12 Uhr in der Laizer Festhalle begehen, teilt er mit. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen reiht sich ein in die Erfolgsgeschichte. Denn mit Gastrednern wie Markus Söder, Julia Klöckner, Wolfgang Bosbach oder Guido Wolf habe sich die Veranstaltung in elf Jahren zu einer festen Größe in der Starkbierzeit entwickelt. Jens Spahn gilt als meinungsstarker Politiker. Als Staatssekretär bei Finanzminister Wolfgang Schäuble gelänge es ihm stets, konservative Werte in den Vordergrund zu stellen. „Wir wollen damit im Wahljahr ein deutliches, politisches Signal aus der Herzkammer der CDU ins Land schicken. Unser Land ist zu schade für ideologische Experimente“, spielt Bareiß auf Gedankenspiele zu Rot-Rot-Grün im Bund an.

Hallenöffnung ist am Sonntag um 11 Uhr.