Sigmaringen Spaziergang in Sigmaringen an Schloss und Donau

Spaziergang in Sigmaringen an Schloss und Donau

Ein fotogener Schwan kommt mit aufs Bild.

Die schönsten Fotomotive finden sich an der Donau entlang, schließlich verbindet sie zehn Länder mit all ihren Landschaftsbildern. Dabei führt der Fluss vom Schwarzwald zum Beispiel an drei Hauptstädten Wien, Budapest und Bukarest vorbei. Dass man für ein schönes Bild nicht so weit reisen muss, zeigt Maroan Ali. Er hat neulich das Sigmaringer Schloss fotografiert – mit der Donau im Vordergrund. Nicht nur dem Schwan gefällt's. Bild: Maroan Ali