Sigmaringen-Laiz Sozialsztatiobn bietet offene Sprechstunde an

Sigmaringen-Laiz – Die Sozialstation der Vinzenz von Paul gGmbH Sigmaringen bietet am Freitag, 24. Februar von 15 bis 17 Uhr eine offene Sprechstunde im Begegnungsraum der Wohngemeinschaft Adlerplatz in der Hauptstraße 38 in Laiz an. Wer generelle Fragen zur Pflege hat, Beratung zu Leistungen wünscht oder Unterstützung beim Ausfüllen eines Antrages benötigt, könne sich kostenlos und vertraulich beraten lassen, teilt die Institution mit. Dieses Angebot stehe bis auf Weiteres immer am letzten Freitag im Monat. Die Pflegedienstleitung der Sozialstation Vinzenz von Paul steht vor Ort persönlich oder auch telefonisch unter 0 75 71/74 12 50 beratend zur Seite.