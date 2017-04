Sigmaringen Sozialdienstleister für 6000 Menschen im Landkreis Sigmaringen

Jahresbilanz zeigt Vielfalt des Sigmaringer Caritasverbandes und seiner Hilfsangebote. Es ist das größte Aufgabenspektrum in der Erzdiözese Freiburg.

Sigmaringen – Mit rund 300 Beschäftigten zählt der Caritasverband Sigmaringen zu den großen sozialen Dienstleistern im Landkreis. Doch wie viele Menschen werden erreicht? Bereits zum zweiten Mal hat der Verband eine Jahresstatistik erstellt, die jetzt der Presse vorgestellt wurde. "Die Zahlen sind beachtlich", sagt Caritasgeschäftsführer Alexander Sperl. 5981 Klienten wurden im vergangene Jahr gezählt. Für Sperl und seinen Stellvertreter Karl-Arthur Unger hat die Zahl zwei Seiten. Zwar mache sie deutlich, wie wichtig die Caritas-Angebote für die Menschen seien, doch die hohe Zahl der Menschen, die einen Rat oder eine andere Hilfe suchen, müsse doch bedenklich stimmen.

Trotz des Namens ist man nicht für den ganzen Landkreis zuständig. Eigentlich arbeitet der Caritasverband Sigmaringen im Bereich des Dekanats Sigmaringen-Meßkirch. Die Raumschaft Mengen-Bad Saulgau gehört zur Diözese Rottenburg-Stuttgart und damit zum Caritasverband Biberach. Die beiden Verbände sehen sich aber nicht als Konkurrenz, weshalb die Sigmaringer Angebote wie die Erziehungsberatungsstelle auch in Bad Saulgau betreiben. Mit dem Conrad-Gröber-Haus in Meßkirch, dem Altenpflegeheim in Herbertingen und dem Elisabethenheim in Ostrach ist man auch in der stationären Altenpflege aktiv und hat mit dem Hofgut Müller (ebenfalls in Ostrach) zudem noch ein Heim für Schwerstpflegebedürftige (vorwiegend Menschen mit Multiplisklerose) in Trägerschaft. Die Beratungsstelle für Pflegbedürftige und pflegende Angehörige rundet das Angebot in diesem Bereich ab. Die stationären Plätze wurden 2016 von 423 Menschen belegt. Die Beratungsstelle wurde 260 Mal aufgesucht.

658 Ratsuchende in der Erziehungsberatungsstelle machen deutlich, dass Eltern immer mehr auf Unterstützung angewiesen sind. In Sigmaringen und den Außenstellen in Bad Saulgau und Pfullendorf wird der Trend nach immer mehr Ehescheidungen und Trennungssituationen überdeutlich. Neuerdings bietet man auch spezielle Gruppen für Flüchtlingseltern an. "Wo die Leute herkommen sieht die Erziehung oft komplett anders aus", weiß Karl-Arthur Unger.

Die erste Anlaufstelle, die im Landkreis Sigmaringen eingerichtet wurde, war der Caritassozialdienst. Den gibt es noch immer und er ist laut Alexander Sperl "absolut unverzichtbar". Hier kümmert man sich um die Probleme und Anliegen der Menschen, die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Das kann von finanziellen Schwierigkeiten bis zu Problemen mit der Wohnung gehen. Oft werden Ratsuchende von hier auch an andere Stellen weitergeleitet. In Meßkirch hat man dieses Angebot ebenfalls fest personell besetzt. Außensprechstunden gibt es in Ostrach und Pfullendorf: Immer noch nachgefragt wird die Beratungsstelle, die Kuren für Mütter und auch Väter vermittelt. Von 693 Klienten im vergangenen Jahr kann die Schwangerenberatung berichten. Zwar dürfen seit dem Beschluss der deutschen Bischofskonferenz im Jahr 2000 keine Beratungsscheine mehr ausgestellt werden, die vom Gesetzgeber bei einem Schwangerschaftsabbruch gefordert werden, dafür haben sich Hilfen für Schwangere so verändert, dass es nur schwer ist "so richtig durchzublicken", wie es beim Caritasverband heißt. Erziehungsgeld, Elterngeld und viele andere Dinge sind zwar eine gute Sache, doch man muss wissen, wie und wann man diese in Anspruch nehmen kann. Wie kommt man zu einer Erstausstattung? Wo gibt es finanzielle Hilfen, wenn das Geld nicht reichlich vorhanden ist? Die Beratungsstelle hilft und kann in Notfällen auch mal eine kleinere Summe aus kirchlichen Hilfsfonds vermitteln. Immer mehr Zulauf hat die Beratungsstelle für Häusliche Gewalt, die vom Landkreis finanziert wird, vom Caritasverband aber betrieben wird. Sie wird eng mit dem Haus Nazareth zusammenarbeiten, das Träger des neuen Frauenhauses ist, das schon bald eingerichtet werden soll.

Flüchtlinge in der Erstaufnahmestelle in der Kaserne in Sigmaringen, im "Gelben Haus" in Laiz und in der kommunalen Anschlussunterbringung werden von Mitarbeiten des Caritasverbandes betreut und beraten. "Die Flüchtlingshilfe ist ein klassisches Angebot der Kirche", sagt Karl-Arthur Unger und erinnert daran, dass man bereits seit dem 1. April 1980 in Laiz Menschen aus aller Welt bei den ersten Schritten in einer neuen Heimat geholfen hat.

Mit Schritten im normalen Alltag tun sich oft diejenigen schwer, die an einer psychischen Erkrankung leiden. Mit dem kreisweiten Sozialpsychiatrischen Dienst, dem Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) und dem Wohnheim Terrassenhaus beim ehemaligen Fideliskonvikt bietet der Caritasverband ein engmaschiges Netz an Hilfsangeboten. Dazu kommt die Begegnungsstätte im Konviktgebäude und die Werkstatt St. Franziskus im ehemaligen Internatsgebäude der Liebfrauenschule . Insgesamt zählt der Arbeitsbereich Gemeindepsychiatrie 610 Klienten, wobei manche mehrere Angebote genutzt haben.

Insgesamt listet die Jahresstatistik 25 Dienste und Angebote auf. "Eine enorme Zahl", wie Geschäftsführer Alexander Sperl deutlich macht. Und: Es gibt im Bereich der Erzdiözese Freiburg in der Tat keinen Verband, der so breit aufgestellt ist.

Tätigkeitsfelder

Altenhilfe und Pflege: Pflegeheime in Meßkirch, Herbertingen und Ostrach (2), Tagespflege St. Klara in Sigmaringen, Beratungsstelle.

Gemeindepsychiatrie: Sozialpsychiatrischer Dienst, Ambulant Betreutes Wohnen, Begegnungsstätte, Wohnheim, Werkstatt.

Soziale Dienste: Erziehungsberatung, Caritassozialdienst, Kurenberatung, Schwangerenberatung, Beratungsstelle Häusliche Gewalt, Jugendmigrationsdienst, Migrationsdienst für Erwachsene, Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung (in Sigmaringen und in Meßkirch), Kleiderlager.

Flüchtlingshilfe: Erstaufnahmestelle in ehemaliger Sigmaringer Kaserne (zusammen mit DRK und Diakonie), Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises, Flüchtlingsberatung in der kommunalen Anschlussunterbringung, Koordinierung Ehrenamt. (kf)