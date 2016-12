Sigmaringen Sissi  Elisabeths Weg zur Kaiserin der Herzen

Das Musical "Sissi" wird am Freitag, 3. Februar, aufgeführt. Der Vorverkauf hat begonnen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

In der Stadthalle Sigmaringen wird am Freitag, 3. Februar um 20 Uhr das Musical "Sissi" aufgeführt. Seit Jahren berührt die Geschichte der Kaiserin Sissi von Österreich-Ungarn die Herzen der Menschen. George Amadé schuf in seiner Inszenierung ein mitreißendstes Stück.



Tickets zu 44,90/55.90 und 66.90 Euro bei allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen, telefonisch bei der SÜDKURIER-Hotline 08 00/8 80 80 00 oder unter: ticket.suedkurier.de