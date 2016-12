Sigmaringen Silvesterlauf in 33. Auflage

In Sigmaringen werden am 31. Dezember bei der Stadthalle zu den beiden Läufen wieder Hunderte von Laufsportlern erwartet.

Sigmaringen (jüw) Die Spannung steigt. Wird der nunmehr 33. Silvesterlauf in der Kreisstadt die bisherige Rekordmarke knacken können? 994 Läufer sind im Vorjahr an den Start bei der Stadthalle gegangen. Wie viele Teilnehmer werden es dieses Mal sein, die sich aktiv an diesem Großereignis beteiligen? Für sie geht es an gewohnter Stelle los und vor dem Gebäude werden sie auch wieder ins Ziel spurten. Die unterschiedlich langen und ebenen Strecken führen von der Stadthalle in Sigmaringen der Donau entlang und wieder zurück. Der Fünf-Kilometer-Lauf beginnt um 12.30 Uhr und der Zehn-Kilometer-Lauf um 13 Uhr. Als Organisator tritt in geübter Weise der Lauftreff Sigmaringen auf. Auch die medizinische Betreuung vor Ort ist garantiert. Und Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start möglich. Die Siegerehrung wird ab 15 Uhr in der Stadthalle vorgenommen.

Anmeldungen im Internet sind noch bis 29. Dezember, um 24 Uhr möglich unter www.anmeldungs-service.de/silvesterlaufsigmaringen2016