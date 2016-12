Sigmaringen Sigmaringer Weihnachtszirkus live und unverfälscht

Internationale Artisten und exotische Tiere sorgen für Spannung und Nervenkitzel uaf dem Parkplatz neben der Brauerei Zoller-Hof.

Sigmaringen (loe) Kamele, die sich im Takt um die eigene Achse drehen, schaukelnde Shetland-Ponys, Kunstreiter, Feuerschlucker, Jongleure und vieles mehr: All das bietet der Weihnachtszirkus auf dem Parkplatz neben der Brauerei Zoller-Hof in Sigmaringen. Trotzdem blieben etliche Ränge im Zirkuszelt bei der Premiere unbesetzt, was der Zirkusatmosphäre aber keinen Abbruch tat.

„Manege frei – das Spiel kann beginnen“, heißt Benito Frank die Besucher, unter ihnen zahlreiche Kinder mit Omas und Opas, im beheizten und weihnachtlich dekorierten Zirkuszelt willkommen. Ein tolles Programm versprechen die Zirkusmacher und kündigen als Höhepunkte unter anderem preisgekrönte Artisten aus Prag, aus der Schweiz und Österreich an: Eine Artistin, die mit fünf Bällen mit einer Wahnsinns-Geschwindigkeit gleichzeitig jongliert, waghalsige Luftakrobatik unter der Zirkus-Kuppel sowie exotische Tiere aus verschiedenen Ländern. Und da ein Zirkus ohne Clownerei nicht auskommt, nimmt sich Clown Vinzenzo die Lachmuskeln des Publikums vor und bezieht dabei auch die Besucher in sein Spaßprogramm mit ein.

In der zwanzigminütigen Pause haben die Kinder die Möglichkeit, die Tiere im Streichelzoo selbst anzufassen oder mit dem Pony durch die Manege zu reiten. Im weihnachtlich geschmückten Restaurationszelt gibt es für die Besucher allerlei Süßigkeiten wie Popkorn, Crepes und Zuckerwatte, aber auch Herzhaftes wie Bockwurst und Depreziner sowie verschiedene Getränke. Noch bis 8. Januar gibt der Weihnachtscircus täglich Vorstellungen, außer am 1. Januar. Näheres dazu unter sig@ihr-weihnachtscircus.de.