Sigmaringen Sigmaringer Theaterbesucher lerleben einen Horror der intellektuellen Art

Das Junge Landestheater Tübingen spielt den "Sandmann" in der Stadthalle Sigmaringen. E.T.A. Hoffmanns Erzählung wird als Bühnenstück gezeigt, in dem Realität und Einbildung vermischt sind.

Sigmaringen – Für Dramaturgin Susanne Schmitt ist es ein "nicht unbedingt heiterer, aber faszinierender Stoff". Für die Theaterbesucher in der Stadthalle war es ein Blick in eine Welt zwischen Fantasie und Wahnsinn. Das Ensemble Junges Landestheater Tübingen präsentierte "Der Sandmann". Die Vorlage, erschienen 1817, stammt von E. T. A. Hoffmann und kann getrost als "Schauermärchen" bezeichnet werden.

Mit dem Sandmännchen des DDR-Fernsehens hat der Sandmann nichts zu tun. Während die sympathische Figur den Kindern Sand in die Augen streut, damit sie gut schlafen können, ist der Sandmann im Stück eine Horrorfigur, die Augen raubt. Die Geschichte vom Studenten Nathanael (ausgezeichnet interpretiert und hervorragend gespielt von Henry Braun), bei dem die Begegnung mit dem Wetterglashändler Coppola Erinnerungen an die Kindheit weckt, an den Advokaten Coppelius (Rupert Hausner spielt auch den Coppola) und dessen seltsamen Experimente mit Nathanaels Vater, an Ängste in der Nacht und die Begegnung mit dem Bösen.

Es ist ein Spiel, das Realität und Einbildung mischt, das glückliche Momente mit der großen Liebe Klara (naiv und vertrauensvoll: Angelina Berger) mit Unsicherheiten, Hoffnungen, mit Ängsten und Grausen mischt. Die Streifentapete der Kulisse erinnert an die Stäbe eigens Gefängnisgitters. Die Wände des kargen Bühnenbildes lassen Hände und Personen erscheinen und verschwinden. Es war fast schon ein Hauch von Stephen King, der da durch die Stadthalle wehte. Durch die bestens eingesetzte Lichttechnik wurden Schatten zu neuen Welten und so manche Szene führte bestimmt bei Zuschauern zum Sträuben der Nackenhaare. Mag sein, dass Theater manchmal langweilig sein kann – der "Sandmann" war es bestimmt nicht.

Andreas Laufer (er spielte den Vater von Nathanael und dessen Freund, den Studenten Siegmund) war eigentlich die einzige Figur, die man als "normal" bezeichnen könnte. Professor Spalanzani (die dritte Rolle für Rupert Hausner, diesmal mit köstlichem italienischen Akzent) ist es sicherlich nicht. Er hat eine Puppe konstruiert (Magdalena Flade), die zwar wunderschön mit erheblichen weiblichen Reizen ausgestattet ist, aber das Wesen, das er als seine Tochter Olimpia ausgibt, ist eigentlich nichts anderes als ein Android, wie man ihn aus Science-Fiction-Filmen kennt. Nur ist sie mit deutlich weniger Intelligenz gesegnet. Für Nathaniel ist sie der Inbegriff der Weiblichkeit und erst als er plötzlich ihren Unterarm in Händen hält, merkt er, dass mit dem zauberhaften Wesen etwas nicht stimmt. Unter der Perücke blinken Elektroden (man erinnerte sich an den Androiden Data aus Star Trek) und die vermeintliche Liebe weicht der Realität. Die Augen des Wesens fallen auf den Boden – und dem jungen Mann öffnen sich wieder die Augen für Clara.

Siegmund Freud hätte an dem Geschehen seine Freude gehabt. Aber er begründete erst 1860 die moderne Psychologie. Ob er den "Sandmann" aus Hoffmanns Zyklus "Nachtgeschichten" gelesen hatte, das wissen wir nicht. Aber sicher ist, dass die Schnittmengen zwischen Psychose und Wirklichkeit auch heute noch für viele Menschen innere Kämpfe bedeuten. "Der Sandmann" streute da keinen Sand in die Augen. Er öffnete sie auf besonders perfide Art. Theaterstücke können wirklich grausam sein. Eine wirklich gute Nacht dürfte nicht jeder Besucher gehabt haben. Zu erdrückend waren die Parallelen zu aktuellen Entwicklungen.

"Die Besucherzahlen decken nicht die Kosten"

Siegfried Gebhardt ist 73 Jahre alt, Gymnasiallehrer, Autor, Regisseur, und Vorsitzender der Gesellschaft für Kunst und Kultur.

Lohnt sich hochkarätiges Theater in Sigmaringen?

Durchaus, wenn man es als Möglichkeit zur eigenen Weiterentwicklung betrachtet. Finanziell sind unsere Theaterangebote enttäuschend. Es kommen auch viel zu wenig Jugendliche. Beim Sandmann waren zwar zahlreiche Gymnasiasten aus Meßkirch, Mengen und Sigmaringen gekommen, aber da müsste noch mehr gehen. Zudem bekommen Schulklassen ja auch verbilligten Eintritt. Die Lehrer sollten vielleicht etwas mehr zum Theaterbesuch animieren.

Wie ist es möglich, hochkarätiges Theater zu bieten?

Ich arbeite grundsätzlich mit dem Landestheater Tübingen und dem Zimmerntheater zusammen. Das Landestheater ist deutlich günstiger als ein Tourneetheater. Es wird vom Land stark subventioniert und hat ja immerhin rund 200 Mitarbeiter.

Wie beurteilen Sie die aktuellen Besucherzahlen?

Beim "Sandmann" waren es rund 150. Das ist deutlich zu wenig, um die Kosten zu decken. Mit 200 Besuchern kann man ein ausgeglichenes Ergebnis erschaffen. Diese Zahl müssen wir weiterhin anstreben. Ein Gewinn ist sowieso nicht drin. Und den streben wir auch gar nicht an. Bei der Aufführung von "Alles was wir geben mussten" waren es unter 100 Zuschauer. Und das trotz des hoch aktuellen Themas "Organtransplantation".