Sigmaringen Sigmaringer Stadtbus ist 25 Jahre alt

Mit vielen Attraktionen wird am 2. April anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags dieses Ereignis in der Kreisstadt gebührend gefeiert. Neben kostenlosen Stadtbusfahrten findet eine Ausstellung und eine Zurschaustellung von Oldtimerfahrzeugen aus der Schweiz, England und Frankreich auf dem Leopoldplatz statt.

Als der Sigmaringer Stadtbus vor 25 Jahren im Februar 1992 mit zwei Midibussen an den Start ging, wär hätte da gedacht, dass die Einrichtung bis heute eine Erfolgsgeschichte werden könnte. „Mit über 3000 Fahrgästen ist der Stadtbus ein wichtige und nicht mehr wegzudenkende Institution in unserer Stadt“, ist Bürgermeister Thomas Schärer stolz auf das 25-jährige Jubiläum. Immerhin: Die Stadtwerke Sigmaringen lassen sich den Stadtbus jährlich eine halbe Million Euro kosten. Mit einem großen Programm unter dem Motto „Tag der Sicherheit und Mobilität“ wird das Stadtbusjubiläum gefeiert. Dazu wird am 2. April anlässlich eines verkaufsoffenen Sonntags eine Ausstellung auf dem Leopoldplatz veranstaltet. „Oldtimer-Busse aus der Schweiz, ein original Doppeldecker aus London sowie ein original Pariser Stadtbus aus dem Jahr 1935 können dort bewundert werden“, so der Geschäftsführer des Kreisverkehrsbetriebs (KVB), Eckhard Werner.

„Wir freuen uns sehr, dass sich der Stadtbus einer stetig wachsenden Beliebtheit erfreut. Das ist unser Beitrag für eine nachhaltige Nahverkehrspolitik und für einen besseren Klima- und Umweltschutz“, sagt Bernt Aßfalg, Werkleiter der Stadtwerke Sigmaringen. In einem Pressegespräch am Dienstag stellte er zusammen mit Bürgermeister Thomas Schärer, dem Geschäftsführer des Kreisverkehrsbetriebs (KVB), Eckhard Werner, ein umfangreiches Jubiläumsangebot vor, haben sich die Stadtwerke für den Sonntag, 2. April, doch einiges einfallen lassen. Neben kostenlosen Stadtbusfahrten führt eine Sonderlinie mit Oldtimerbussen an die ehemalige Graf-Stauffenberg-Kaserne, dort erwarten die Besucher weitere Attraktionen.

In einem Fahrschulbus sowie in zwei Elektroautos können Besucher selbst einmal hinter das Lenkrad sitzen. Das Begegnungscafé im ehemaligen Offiziersheim ist von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Hier werden stündliche Führungen stattfinden. Außerdem wird ein Trommelworkshop angeboten. An einem Stand der Wirtschafts-Förderungsgesellschaft (WFS) können sich die Besucher über die Kaserne sowie den InnoCamp informieren. Auch hier werden Führungen angeboten. Im Rathaus wird am 2. April um 10 Uhr eine Ausstellung eröffnet mit Mal- und Bastelwettbewerb der Sigmaringer Kindergärten und Schulen. (Weitere Attraktion siehe Infokasten).

Das Angebot des Stadtbusses ist eine Kooperation zwischen der KVB Sigmaringen GmbH und den Stadtwerken Sigmaringen. „Die KVB erbringt die Fahrleistung, während sich die Stadtwerke für die Linienführung, Organisation und Verwaltung verantwortlich zeichnen. Darüber hinaus tragen die Stadtwerke das gesamte wirtschaftliche Risiko“, erklärt Werkleiter Bernt Aßfalg. Zum Einsatz kommen neben einem Überlandbus derzeit drei Erdgasniederflurbusse. Waren zu Beginn zwei Busse im Einsatz, die fünf Linien angefahren haben, sind heute vier Busse mit sieben Linien im Einsatz. „Pro Tag werden bis zu 3500 Fahrgäste gezählt“, berichtet der Werkleiter weiter. Die Haltestellen werden im 30-Minuten-Takt angefahren. „Sigmaringen ist damit die kleinste Stadt, die im 30-Minuten-Takt 81 Haltestellen jeweils von Montag bis Samstag den Fahrgästen anbietet“, ist Bürgermeister Thomas Schärer stolz, „dass wir hier in unserer Stadt ein solches Nahverkehrsangebot bieten können“.

Sein Dank gilt den Stadtwerken, ohne die das nicht finanziert werden könnte.

Jubiläumsaktionen

Neben kostenlosen Stadtbusfahrten wird am verkaufsoffenen Sonntag, 2. April, eine Jubiläumslinie mit zwei Oldtimerbussen angeboten (Leopoldplatz-Kaserne-Schönenberg-Leopoldplatz). Zur Ausstellung von Oldtimerbussen gibt es auf dem Leopoldplatz einen Info-Stand mit Glücksrad. Auszubildende der Stadtwerke organisieren eine Tombola mit 1000 Gewinnen, davon 99 Stadtbus-Bobbycars. Der Erlös der Tombola kommt einem guten Zweck zugute. Der HGV – die Stadtinitiative Sigmaringen nimmt unter dem Motto „Mobilität und Sicherheit“ das Jubiläum zum Anlass, mit den Stadtwerken in der Innenstadt und auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne mit zahlreichen Aktionen zu feiern. Die Geschäfte sind in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auch die Gewerbegebiete „Schönenberg“ und „Käppeleswiesen“ laden zum Bummeln ein. (loe)