Sigmaringen Sigmaringer Landesbank Kreissparkasse setzt Barrierefreiheit um

Die Zielvereinbarung ist mit dem Sparkassenverband Baden-Württemberg unterzeichnet worden.

Die Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen hat ein Zeichen gesetzt und ist einer Zielvereinbarung zu barrierefreien Dienstleistungen zwischen dem Sparkassenverband Baden-Württemberg und den Organisationen und Selbsthilfegruppen behinderter Menschen in Baden-Württemberg beigetreten. Michael Hahn, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse, unterzeichnete im Beisein von Vorstandsmitglied Stefan Häußler und dem Vorsitzenden des Behindertenbeauftragten des Kreises, Wolfang Buck, in den Räumen der Landesbank die Zielvereinbarung.

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die freiwillige Verpflichtung, den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung entgegenzukommen und im Laufe der Zeit Einrichtungen und Filialen barrierefrei zu gestalten. Das Thema „Barrierefreiheit“ sei relativ weit oben auf der Agenda des Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen verankert“, sagte der Vorstandsvorsitzende während der Unterzeichnung und lieferte auch die Gründe dafür: „Barrierefreiheit betrifft sehr viele Menschen“. Menschen mit anerkannter Behinderung seien darauf angewiesen. Senioren und deren Angehörige, aber auch Eltern mit Kinderwagen profitieren davon. „Für uns isst Barrierefreiheit nicht nur eine Worthülse. Soweit technisch und baulich möglich, soll jeder Kunde, egal mit welcher Einschränkung, unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen können“, betonte Hahn und führte weiter aus, dass die Landesbank sich mit diesem Thema nicht erst mit der Unterzeichnung der Zielvereinbarung, sondern schon länger beschäftigt habe.

Viele Maßnahmen im baulichen und technischen Bereich seien bereits ergriffen worden: Die Filiale Ennetach sei komplett barrierefrei umgebaut worden. In der Filiale Veringenstadt wurde die Eingangstür automatisiert, in Wald die Automatiktür nachgerüstet. so Hahn. Die nächste Maßnahme im Rahmen der Zielvereinbarung ist die Filiale Sigmaringendorf. Dort wird eine Rampe eingebaut.

Aber nicht nur Rampen für Rollstühle oder Aufzüge werden eingebaut, sondern Kopfhörerbuchsen an Geldautomaten. Sobald der Kunde seinen Kopfhörer anschließt, wird er akustisch bei der Bargeldverfügung angeleitet. „Mit dieser technischen Hilfe ist das selbstständige Geldabheben für Sehbehinderte eine wesentliche Erleichterung“, verspricht Hahn. Auch der Telefonservice wird erleichtert und im Internet wird auf möglichst einfache Strukturen geachtet.

„Ich finde es eine tolle Sache, wenn man bedenkt, dass laut einer Statistik jeder achte Bürger und damit auch jeder achte Kunde behindert sein könnte“, so der Kreisbehindertenbeauftragte Wolfgang Buck. Der Beitritt der Kreissparkasse zur Zielvereinbarung Barrierefreiheit sei beispielhaft und diene als Vorbild für andere.