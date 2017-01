Sigmaringen Sigmaringer Gemeinderat stimmt für Gewerbegebiet

Der Gemeinderat der Stadt Sigmaringen hat in seiner jüngsten Sitzung der Satzung für die Gründung eines Zweckverbandes für ein interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet auf dem ehemaligen Gelände der Graf-Stauffenberg-Kaserne zugestimmt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Zusammen mit den Gemeinden aus Beuron, Bingen, Inzigkofen, Krauchenwies, Scheer, Schwenningen, Sigmaringendorf und Stetten am kalten Markt soll dort ein Industriegebiet entstehen. Sitz des Zweckverbandes soll Sigmaringen sein. Die Gründung des Zweckverbandes ist im April dieses Jahres vorgesehen.

82 Hektar Gewerbeflächen

Dabei handelt es sich um ein Langzeitprogramm, ausgerichtet auf die kommenden 30 Jahre. Auf dem Industriegebiet sollen 82 Hektar Gewerbeflächen ausgewiesen werden. „Mit dem Zweckverband werden die Weichen für eine langfristige industrielle Entwicklung gestellt. Die Zielsetzung lautet, Möglichkeiten für die Weiterentwicklung zu schaffen“, sagte Lothar Zettler, Berater für Gewerbeflächen. Noch gehören allerdings die Flächen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), mit der künftig Verkaufsverhandlungen geführt werden sollen. Um ein großflächiges Gewerbegebiet im zukünftigen Regionalplan auszuweisen, ist die interkommunale Zusammenarbeit unabdingbar, begründete Zettler die Gründung eines Zweckverbandes. Der nationale und transnationale Wettbewerbsdruck der konkurrierenden Wirtschaftsregion werde stärker – die Nachfrage nach hochwertigen Gewerbeflächen mit optimalen Standorteigenschaften nehme zu, steht für Zettler fest. Nur regional bedeutsame Gewerbegebiete schaffen die Basis für eine zukunftsgerichtete Ausrichtung der Unternehmen auf einem konzentrierten Standort, der als Einheit überregionale Vermarktungsvorteile bietet, ist der Berater überzeugt. Zettler wörtlich: „Éine klare, saubere Struktur in der Auswahl der Betriebe ist wichtig."

Sigmaringen größter Anteilseigner

Die Stadt Sigmaringen ist mit 31 Prozent der größte Anteilseigner, gefolgt von Bingen (13 Prozent), Sigmaringendorf (13 Prozent), Inzigkofen (zehn Prozent), Krauchenwies (zehn Prozent), Stetten am kalten Markt (zehn Prozent), Scheer (fünf Prozent), Schwenningen (fünf Prozent) und Beuron (drei Prozent). Eine Stimme erhält jedes Mitglied für jeden Prozentpunkt, den es am Verband hält. Mit 31 Stimmen ist demnach Sigmaringen der größte Partner. Die jährlichen Kosten für die Stadt Sigmaringen werden sich auf rund 10 000 Euro belaufen. Die Stadt Sigmaringen bringt auch die Flächen in den interkommunalen Bereich ein, auf denen bereits heute Betriebe angesiedelt sind.

Der geplante Innovationscampus der Stadt Sigmaringen auf dem Kasernengelände verbleibt jedoch im kommunalen Besitz. Die Gemeinden, so Zettler, könnten Gewerbeflächen vorhalten, beziehungsweise entwickeln, die zum Eigenbedarf notwendig seien. Zum weiteren Vorgehen: Sobald alle Gemeinderäte der beteiligten Gemeinden ihr Votum abgegeben haben, kann der Verband gegründet und voraussichtlich im Mai vom Land genehmigt werden.