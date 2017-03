Frühlingsboten locken die Menschen ins Freie.

Erwachende Frühlingsgefühle: Das närrische Treiben ist in der Kreisstadt passé – jetzt freuen sich die Menschen umso mehr auf die Frühlingsboten und erste wärmende Sonnenstrahlen. So geschehen am Donnerstag bei einer gemütlichen Kaffee-Runde im Freien vor der Eisdiele Crema Gelato in Sigmaringen. Bild: Kurt Loescher