Sigmaringen Sigmaringen: Polizei überwältigt zwei Männer in einer Wohnung

Ein Mann, der mit einer Schusswaffe in der Hand in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Römerweg ging und im Flur auch Bluttropfen hinterließ, löste einen größeren Einsatz aus.

Die von Anwohnern verständigte Polizei überwältigte am Mittwochabend mit starken Einsatzkräften den 40-Jährigen sowie einen weiteren 52-jährigen in der Wohnung. Dort fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, die dem 40-Jährigen gehört. Ferner ermittelten die Einsatzkräfte, dass die Blutspuren im Flur von dem Bewohner selbst stammten, der sich kurz zuvor, vermutlich selbst, am Mittelfinger geschnitten hatte. Während der polizeilichen Maßnahmen wurden auch Tabletten entdeckt, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Die Ermittlungen dauern an.