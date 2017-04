Sigmaringen Sigmaringen: Christdemokraten stimmen sich auf den Wahlkampf ein

Der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß hält die doppelte Staatsbürgerschaft für nicht mehr zeitgemäß. Der als großer Gastredner Jens Spahn muss wegen eines annullierten Fluges passen. Die CDU-Parteifreunde sorgen beim Starkbierfest am Palmsonntag für eine volle Turn- und Festhalle in Laiz.

Sigmaringen-Laiz – Die Christdemokraten haben ihr Starkbierfest in elfter Auflage unter den schmissigen Klängen der Schützenkapelle Bingen-Hitzkofen in der bis auf den letzten Platz gefüllten Turn- und Festhalle gefeiert. Doch ihr Hauptredner glänzte durch Abwesenheit. Als die neue CDU-Stadtverbandsvorsitzende Sabine Maier, sichtlich nervös, bei ihrer Begrüßungsrede verkündet, dass Jens Spahn, seit 2015 Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, wegen eines annullierten Fluges von Düsseldorf nach Stuttgart nicht erscheinen könne, geht ein Raunen durch die Reihen. In die Bresche springt der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß. Das erste Bier gehe auf seine Kosten, sagt er beschwichtigend. Doch an einem Palmsonntag zur Mittagszeit frönen nicht allzuviele dem stammwürzigen Gerstensaft.

"Kaum verlässt man sich auf einen Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, da ist man schon verlassen", witzelt Bareiß über den Mann aus dem Münsterland. Natürlich wird dies an den Tischen bedauert. Denn Jens Spahn liebt die provokante Rede und er badet gern in Aufregung, heißt es. Auf dem CDU-Parteitag im Dezember 2016 landete Spahn einen Coup und setzte gegen den Willen der Bundeskanzlerin den Antrag auf Abschaffung des Doppelpasses durch.

Ist die doppelte Staatsbürgerschaft von Deutschtürken noch zeitgemäß? Kinder von Migranten sollen sich künftig wieder zwischen zwei Pässen entscheiden müssen – das steht genauso auf der Agenda von Thomas Bareiß und wird vom Sigmaringer CDU-Kreisverband goutiert, wie der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Burger mit Nachdruck versichert. Bareiß weist auf die zweite Generation der osmanischen Nachfahren hin, wie frenetisch und euphorisch sie die roten Fahnen für den türkischen Präsidenten Erdogan hier schwenken – das zeige, wie sehr sie sich zurückentwickelt hätten, sagt Bareiß. Die für Erdogan und einen autoritären Staat einstehen, sollen es dort tun, wo es hingehört, ruft er unter Beifall aus: "Wir wollen keine Parallelgesellschaft, die doppelte Staatsbürgerschaft ist kein Zukunftsmodell!"

Bareiß positioniert sich auch deutlich zur Erstaufnahme in Sigmaringen, er fordert eine Maximalbegrenzung und einen Schließungstermin. Zur Bundesstraße 311, die in den vordringlichen Bedarf gerückt ist, ärgert ihn die Haltung der Grünen im Sigmaringer Kreisverband, die die Südtrasse ins Spiel gebracht haben: "Wir lassen uns von den Grünen die Nordtrasse nicht kaputt machen!"

Fleißig schaltet Bareiß in den Wahlkampfmodus und spricht von einer Richtungswahl. Gegen Rot-Rot-Grün bekomme die eigene Programmatik mehr Gewicht. Auch gegen die AfD gelte es, klare Kante zu zeigen. Mit Makel behaftet ist für ihn der SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz: "Das ist kein heiliger Sankt Martin". Dessen geplantes Arbeitslosengeld "Q" (Verlängerung des Arbeitslosengeldes bei Beteiligung an Qualifizierungsmaßnahmen) würde den Steuerzahler 17 Milliarden Euro kosten. Er beklagt, dass die SPD einen anderen Ansatz von Gerechtigkeit hätte: Den CDU/CSU-Vorschlag, dass die des Sozialbetrugs überführten Asylbewerber ihr Asylrecht verwirken, habe sie verhindert.

Klaus Burger als nächster Redner freut sich über 30 Neuaufnahmen in der Kreis-CDU. Detailbeflissen listet er auf, was die CDU als Juniorpartner der Grünen in der Landesregierung so alles habe durchsetzen können. Tanja Gönner, Vorstandssprecherin der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, greift die Flüchtlingsproblematik auf. Sie weiß, dass Deutschland innerhalb Europas als Stabilitätsanker gilt, was sich jedoch in der Stimmungslage nicht widerspiegele. Sie sagt, worauf es bei Bundestagswahl ankäme: auf Stabilität und Sicherheit. Und dafür stehe die CDU und deren Bundesvorsitzende Angela Merkel.