Sigmaringen Sigmaringen: Brand in Erstaufnahmeeinrichtung  drei Sicherheitsmitarbeiter verletzt

Nachdem ein Rauchmelder einen Brand in einem Gebäude der Erstaufnahmeeinrichtung gemeldet hatte, wurden 24 Bewohner durch die Security in Sicherheit gebracht. Drei Sicherheitsmitarbeiter wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Die Feuerwehr Sigmaringen löschte den Schwelbrand rasch.

Drei leicht verletzte Sicherheitsmitarbeiter und rund 10 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Brandes in einem unbewohnten Zimmer eines Unterkunftsgebäudes der Erstaufnahmeeinrichtung, informierten die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilunng. Der Brand, der am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr im ersten Stock ausgebrochen war, löste den installierten Rauchmelder aus. Bei der sofortigen Überprüfung durch die Sicherheitsmitarbeiter stellten diese eine starke Rauchentwicklung im Flur fest und veranlassten deshalb die Evakuierung der 24 Bewohner. Durch die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen wurde der Schwelbrand rasch gelöscht. Bei dem Rettungseinsatz wurden nach polizeilichen Informationen die drei Sicherheitsmitarbeiter durch Rauchgase leicht verletzt. Die evakuierten Bewohner wurden bis auf Weiteres in einer Halle auf dem Gelände untergebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.