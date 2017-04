Sigmaringen Siegfried Kromer ist der neue Kripochef

Der 55-Jährige übernimmt die Leitung des Kriminalkommissariats in Sigmaringen.

Sigmaringen (jüw) In einer Feierstunde hat Polizeipräsident Ekkehard Falk den neuen Leiter des Kriminalkommissariats Sigmaringen, den Ersten Kriminalhauptkommissar Siegfried Kromer verpflichtet und ihm die Bestellungsurkunde ausgehändigt. Der 55-Jährige ist im Kreis Sigmaringen wohnhaft und mit den Gegebenheiten bestens vertraut. Kromer war nach erfolgreichem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen zur Polizeidirektion Sigmaringen versetzt worden, wo er mit der Leitung des Dezernats für Wirtschaftsdelikte betraut wurde.