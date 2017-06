Sigmaringen Sieben Millionen Euro für die Kreisstadt Sigmaringen

Minister Peter Hauk: Innovationscampus auf dem ehemaligen Kasernengelände ist wichtig für die Entwicklung der Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Sigmaringen (loe) Sieben Millionen Euro an Fördermitteln hat gestern der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, der Stadt Sigmaringen überbracht. Der geplante Inno-Camp auf dem ehemaligen Kasernengelände in Sigmaringen wird damit aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung in Höhe von fünf Millionen Euro und dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Höhe von zwei Millionen Euro gefördert. „Das Projekt stellt die Weichen für zukunftsfähiges Forschen und Entwickeln an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen“, sagte der Minister gestern bei der Überreichung des Zuwendungsbescheides für das RegioWIN-Projekt Innovationscampus Sigmaringen. Die Kreisstadt habe Mut bewiesen, dieses Projekt mit einem Gesamtvolumen von 16 Millionen Euro zu stemmen, so der Minister weiter. Bürgermeister Thomas Schärer dankte im Namen der Stadt und der Hochschule für die Unterstützung der Landesregierung. „Wir haben gehofft, dass es sieben Millionen Euro werden. Aus unserer Sicht ist es die einzige Chance. Und diese Chance müssen wir mit diesem Inno-Camp packen“, sagte Schärer. Die Ko-Finanzierung, die vom Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde, werde die Stadt in den kommenden drei Jahren vor große Herausforderungen stellen (der SÜDKURIER wird noch berichten).