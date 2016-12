Sigmaringen Sie sind solidarisch mit den Geflüchteten

Beide großen Konfessionen, die Evangelische und Katholische Kirche, stimmen sich in einem Positionspapier ab. Ihr gemeinsamer Appell erinnert an die humanitäre Verpflichtung eines Menschen, der sich nicht nur von wirtschaftlichen Aspekten leiten lassen dürfe.

Wieder steht das Thema Flüchtlinge allumfassend im Fokus, nachdem es einen Anschlag eines islamistischen Fanatikers auf dem Weihnachtsmarkt des Breitscheidplatzes in Berlin gegeben hat. In der Kreisstadt geht es nicht etwa um eine Stigmatisierung von Flüchtlingen, vielmehr treibt Stadtverwalung und Gemeinderat das vom Land angedachte Zukunftskonzept der Erstaufnahme in der Graf-Stauffenberg-Kaserne um. Ihr dazu aufgestellter Forderungskatalog sieht eine Begrenzung auf maximal 500 Flüchtlinge vor, die Kaserne sollte bis Juni 2020 geschlossen werden, wobei SPD und Grüne dieses Ansinnen für kaum realisierbar halten.

Nun haben evangelische und katholische Kirche, mit Diakonie und Caritas, ein gemeinsames Papier verfasst. "Auch wir Christen haben keine befriedigenden Antworten und Lösungen in der Welt der Bomben, keine Lösungen in jeglicher Polarisierung, in der Welt von mein und dein, schwarz und weiß, und zu denen, die für Monate in der Erstaufnahme leben und uns, die wir hier schon länger in der Stadt Sigmaringen leben", heißt es darin. Aber sie wüssten, "dass wir Lösungen brauchen, die über unser bisheriges Denken hinausführen." Es würde eine neue Sichtweise auf Menschen benötigt, nämlich die Erkenntnis von Wirkkräften des Lebens, die die Welt im Innersten zusammenhält.

Ob sich einer katholisch, evangelisch, muslimisch, hinduistisch oder buddhistisch oder nirgendwo religiös beheimatet fühle, jedem stelle das Leben die Frage: „Wodurch fügst du mir Leiden zu, wo unterdrückst und verletzt du Leben, wo trittst du es mit Füßen, wo grenzt du aus, mobbst, zerstörst, negierst du Leben?" Das Leben und die Liebe würden genauso eindringlich fragen: "Wo und wie dienst du mir?" Dem Leben dienen, heiße, es zu würdigen, ihm Raum zu geben für Entwicklung und Entfaltung. Dem Leben dienen, heiße Herberge geben, Schutz und Sicherheit, heiße Sorge tragen für Gegenwart und Zukunft, heiße Hinstehen und Beschlüsse fassen für die Liebe zum Leben – so deren Botschaft.

"Wir hier in Sigmaringen haben unseren Teil für dieses Heilen und Pflegen größter Not auch zu tragen", argumentieren sie. Von den fast 60 Millionen Menschen auf der Flucht, würden 80 Prozent in den Nachbarstaaten ihrer Heimat bleiben. Viele Flüchtlinge aus Syrien seien in den Libanon geflohen, einem Land, dem es wirtschaftlich nicht annähernd so gut gehe. In Abwägung von wirtschaftlichen Interessen dürften humanitäre Verpflichtungen, Haltungen und faktische Konsequenzen der Liebe zum Leben nicht zu kurz kommen, betonen sie. Es sei bedeutsam, dass 260 Bürger als Helfer hier einen Arbeitsplatz gefunden haben. Die LEA sei somit ein wichtiger Teil ihres Lebens und Arbeitens.

Vorurteile begännen, wenn Menschen ihren Stadtteil gefährdet sehen, wenn Fremde dort unterwegs sind. Ängste seien schlechte Ratgeber, denn Ängste würden Werte unterhöhlen, die ein Zusammenleben erst menschlich und verlässlich machen.

Kleine Weihnachtsfeier in der Erstaufnahme

Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung haben in der Kantine eine kleine Weihnachtsfeier abgehalten.

Hauptinitiatoren waren die Seelsorger beider Kirchen, Pfarrer Markus Gneiting von der evangelischen und Diakon Werner Knubben von der katholischen Kirche. Beide waren schon mitverantwortlich für die Realisierung des Gebetsraumes „Raum der Stille“. Ganz still wurde es auch gleich zu Beginn der Feier, als Pfarrer Markus Gneiting die Bewohner willkommen hieß und darum bat, sich für einen Moment zu erheben und den Opfern des Anschlags in Berlin zu gedenken. Trotz vieler kleiner Kinder kehrte daraufhin für einen Augenblick absolute Ruhe ein.

Wie das Regierungspräsidium Tübingen mitteilt, saßen rund 120 Bewohner bei der Weihnachtsfeier an den mit Mandarinen und Lebkuchen geschmückten Tischen. Gebannt verfolgten sie das von Konfirmanden und Jugendlichen aus Sigmaringen aufgeführte Krippenspiel. Mithilfe von Übersetzern konnten die Bewohner der christlichen Weihnachtsgeschichte folgen. Einige waren sichtlich berührt von der Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten.

Für stimmungsvolle Musik sorgten der evangelische Posaunenchor und der durch die internationalen Gottesdienste in Gorheim bekannte „Flüchtlingschor“. Das zum Schluss gemeinsam gesungene Lied „We wish you a Merry Christmas“ bewegte alle. Egal ob aus Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea oder aus Deutschland – sie alle wünschten sich frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und friedlichere Zeiten. Um den Kindern in der Einrichtung eine besondere Freude zu machen, werden an Weihnachten aus Spenden der Sigmaringer Bevölkerung zusätzlich noch kleine Geschenke verteilt.