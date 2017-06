Sigmaringen Sie heimsen zahlreiche Preise beim Schülerwettbewerb des Landtags ein

Schüler der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen sind bei der Preisverleihung unter 3000 Schülern sehr gut vertreten.

Sigmaringen – 104 Schüler der Jahrgangsstufe 1 des Technischen, Ernährungs- und Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums der Bertha-Benz-Schule in der Kreisstadt haben am 59. Schülerwettbewerb des Landtags von Baden-Württemberg teilgenommen und dabei eine Reihe von zweiten und dritten Preisen erreicht. Wie die Schule mitteilt, beteiligen sich unter dem Motto „Komm heraus, mach mit“ jedes Jahr rund 3000 Schüler aus dem ganzen Bundesland an diesem Wettbewerb, der dazu aufruft, zu brisanten politischen Themen Stellung zu nehmen. Kriterien bei der Preisvergabe sind vor allem Kreativität, Eigenständigkeit und Anschaulichkeit der Schülerbeiträge.

Schulleiter Christian Roth lobte die Schüler bei der Preisverleihung für ihre tollen Arbeiten, die zum Teil sehr persönlich und kreativ ausgefallen waren. Mit dabei war beispielsweise ein Selbstversuch, bei dem es darum ging, eine Woche lang auf Plastik zu verzichten. Auch wenn der Versuch erwartungsgemäß zum Scheitern verurteilt war, brachte er den Schülern die Erfahrung, dass man zumindest viel Müll vermeiden kann. Auch mit dem brisanten Thema Datenschutz hatten sich verschiedenen Teams beschäftigt und gelangten dabei auf der Grundlage aufwändiger Recherchen zu beeindruckenden Ergebnissen.

Der Schulleiter überreichte allen Teilnehmern eine Urkunde und den Preisträgern einen Sachpreis. Den Deutschlehrern Florian Bischofberger, Dieter Gall, Waltraud Goller-Bertram und Roger Orlik dankte er für ihre Unterstützung bei der Erstellung der Arbeiten.

Preisträger

Zweite Preise: Florian Allwelt, Verena Bantle, Saskia Emilia Baur, Joshua Blum, Franziska Dehm, Deborah Fink, Robin Grozynski, Nicole Heinzelmann, Sarah Merk, Anne Neukum, Fabian Strobel, Bianca Stärk, Lisa Wildmann, Paula Wollmann.

Dritte Preise: Lara Amann, Leonora Berisha, Anita Blocherer, Theresia Boos, Jonas Bosch, Laura Briemle, Vanessa Britz, Alexa Bucher, Benedikt Butsch, Jana Butzengeiger, Elena Bächle, Lena Deschler, Clara Dollinger, Amelie Drißner, Anna Eisele, Jessica Erbe, Vivien Falkenstein, Franka Fischerm Tabea Gebauer, Cindy Gluitz, Alisha Hagen, Sabine Hansen, Sarah Hanßler, Mia Hauser, Bernadette Hermann, Fabian Hoffmann, Madlen Kirndorfer, Leona Kleiner, Dina Kolthoff, Hanna Kortmann, Marion Langenwalder, Teresa Lettieri, Kim Larissa Matschulat, Benedikt Mayer, Cosima Merz, Adina Mohr, Simon Oberdörfer, Dennis Rapp, Larissa Roth, Sofia Rundel, Elisa Schilling, Miriam Schmid, Jimi Single, Nadine Stark, Judith Stengele, Britta Veser, Sophia Weber, Lisa Weidele, Tim Weiß, Zoe Wild, Franka Wurster, Michelle Zaumseil, Anna Zimmerer.