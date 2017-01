Sigmaringen Sie haben die Winterabschlussprüfung bestanden

Auszeichnungen nach absolvierten Berufsschulprüfungen an der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen.

Sigmaringen – 110 Schülerinnen und Schüler der Bertha-Benz-Schule haben bei der Winterabschlussprüfung ihre dreieinhalbjährige Berufsausbildung in den Bereichen KfZ-, Elektro- und Metalltechnik erfolgreich abgeschlossen. In der Ernährungsabteilung haben sechs Schüler ihre Lehrzeit verkürzt und die Prüfung nach zweieinhalbjähriger Lehrzeit gemacht. Dabei haben sie laut einer Mitteilung der Schule beeindruckende Ergebnisse erzielt. Schulleiter Christian Roth verabschiedete die Absolventen und beglückwünschte sie zur bestandenen Prüfung. „Sie haben einen markanten Punkt in Ihrem Leben erreicht. Darauf können Sie stolz sein“, stellte Roth fest. Zugleich forderte er die jungen Erwachsenen auf, mit dem Lernen niemals aufzuhören und immer zu versuchen, anstehende Aufgaben mit Spaß und Freude anzugehen. Als Vorbild könne hier die Schulnamensgeberin Bertha Benz dienen, die mit Mut und Visionen ihre Ziele verfolgt habe. „Wirken Sie immer dort, wo Sie sind“, ermutigte der Schulleiter. Er dankte den Schülern dafür, dass sie diese Schule besucht hätten, denn auch wenn sie manchmal chaotisch gewesen seien, seien sie doch immer für alle wichtig gewesen. Der Dank des Schulleiters galt natürlich den Ausbildungsbetrieben und den Lehrern, ohne deren Einsatz die Erfolge nicht möglich gewesen wären.

Auszeichnungen

Preise: Katharina Graf (Fleischereifachverkäuferin) und Mathias Laudascher (Industriemechaniker)

Belobigungen: Raffael Ott (Bäcker), Sarah Leonhardt (Bäckereiachverkäuferin), Selim Köse, Bernd Hölle, Lukas Schlegel (alle Elektroniker), Benjamin Graf, Christian Kern, Philipp Schmid, Markus Hamma, Christoph Schleweck, Phlipp Harsch, Peter Braun, Steffen Kessler (alle Mechatroniker), Tom Ackers, Martin Kessler, Simon Laurin, Pascal Steurer (alle Zerspanungsmechaniker), Tobias Löw und Fabian Schultheiss (beide Industriemechaniker).