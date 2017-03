Sigmaringen Sie haben die Doppelqualifikation erworben

Heilerziehungspfleger werden an der Akademie für Gesundheit und Soziales in Sigmaringen-Laiz zu Altenpflegekräften ausgebildet.

Sigmaringen-Laiz – An der Akademie für Gesundheit und Soziales haben erneut sechs Heilerziehungspfleger eine verkürzte Ausbildung durchlaufen und dürfen sich nun zusätzlich Altenpfleger nennen.

Wie die Akademie mitteilt, hat sie bereits 2015 eine verkürzte Ausbildung mit einem modularen Curriculum konzipiert. Hierzu musste jedoch die Bildungseinrichtung dem Regierungspräsidium ein speziell abgestimmtes Ausbildungskonzept vorlegen. Das Konzept der Akademie hatte die Anforderungen erfüllt und nun durften bereits zum zweiten Mal Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Ausbildung durchlaufen. „Die Auszubildenden bringen fundierte Kompetenzen und Erfahrungen mit. Das erleichtert den Lernenden den Einstieg in den Altenpflegeberuf“, berichtet Geschäftsführer und Schulleiter Thomas Gentner.

Neben der theoretischen Ausbildung in Laiz absolvierten die weiblichen und männlichen Teilnehmer die praktische Ausbildung in einem Pflegeheim oder in einer Wohngruppe für Senioren in der Behindertenhilfe. Zudem fand ein Fremdeinsatz in der ambulanten Pflege statt, um auch dieses Handlungsfeld kennen zu lernen.