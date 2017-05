Sigmaringen Sie haben das grüne Abitur bestanden

Die Jagdschule Wald hat 17 Teilnehmer erfolgreich auf die Prüfung vor der Kommission der Kreisjägervereinigung vorbereitet. Abschlussfeier mit Prüfungszeugnisübergabe in der Sigmaringer Brauereigaststätte Zoller-Hof.

Sigmaringen – 17 von insgesamt 21 Teilnehmern der diesjährigen Jägerprüfung konnten in der Brauereigaststätte Zoller-Hof nach erfolgreicher Prüfung von Kreisjägermeister Hans-Jürgen Klaiber ihre Prüfungszeugnisse in einem feierlichen Zeremonium entgegennehmen.

Wie die Jagdschule Wald informiert, mussten sich die Teilnehmer nach einer siebenmonatigen Vorbereitung in dieser Schule unter der Leitung von Armin Hafner an drei Prüfungstagen der Prüfungskommission der Kreisjägervereinigung Sigmaringen stellen und ihr angelerntes Wissen unter Beweis stellen. Die Ausbildung zur Jägerprüfung stellt heute große Ansprüche an das Wissen eines zukünftigen Jägers. Sie unterteilt sich in fünf große Themenschwerpunkte, die sich unter Wildtierbiologie, Jagdhunde, Land-und Forstwirtschaft, Wildbrethygiene und Sicherheit bei der Jagd rubrizieren. In der Schießprüfung mussten alle Teilnehmer Ihre Schießfertigkeiten unter Beweis stellen. Alle fünf Prüfungsfächer waren dann erfolgreich in der schriftlichen und in der mündlich-praktischen Prüfung abzulegen.

Prüfungsvorsitzender Hans-Jürgen Klaiber habe den Teilnehmern sehr gute Leistungen bescheinigen können. Er hob den hohen Ausbildungsstandart der Vorbereitung hervor, der zum Lösen des ersten Jagdscheines erforderlich ist. Der nächste Vorbereitungskurs beginnt im September dieses Jahres mit der Prüfung im Mai 2018. Die Feier der Zeugnisausgabe wurde von der Jagdhornbläsergruppe des Hegering Krauchenwies-Ostrach mit einigen Jagdsignalen feierlich umrahmt.