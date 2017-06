Sigmaringen Sie golfen auf Inzigkofener Anlage für einen guten Zweck

Lionsclub Sigmaringen-Hohenzollern veranstaltet am Samstag, 24. Juni, ein Benefizturnier. Die Einnahmen sollen dem Kinderschutzbund im Kreis zugute kommen.

Sigmaringen – Der Lions Club Sigmaringen-Hohenzollern veranstaltet zum 15. Mal ein Golf-Benefizturnier auf der Anlage des Golf-Clubs Sigmaringen-Zollernalb in Inzigkofen. Von Anfang an wurde der Deutsche Kinderschutzbund im Kreisverband Sigmaringen unterstützt. Die Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche bei sexueller Gewalt und weitere Hilfsorganisationen sind mit insgesamt über 214 000 Euro in den letzten 14 Jahren unterstützt worden, teilt der Lions Club mit.

Vierzehn Mal hatte Hans Michelberger mit seinen Clubmitgliedern das Golfturnier organisiert, Sponsoren und Spender von der Verwendung der Mittel überzeugen können. Er hat sich in diesem Jahr aus persönlichen Gründen zurückgezogen, sodass es für den Club eine besondere Herausforderung ist, das Turnier ohne seine Erfahrungen und Verbindungen auf die Beine zu stellen.

Auch in diesem Jahr sei es das Ziel der Lions, mindestens 10 000 Euro zu Gunsten der Kinder und Jugendlichen zu erwirtschaften. Dazu würden neben dem örtlichen Golf-Club, der den Golfplatz mit vielen Helfern zur Verfügung stellt, noch weitere Sponsoren und Spender gesucht. Ebenso seien noch Plätze für Golfer verfügbar, die für 100 Euro ein schönes Turnier spielen können und den ganzen Tag auf dem Golfplatz verpflegt würden. Nach der Siegerehrung gibt es ein Abendessen im Golf-Restaurant Paultertal, was ebenso im Startgeld enthalten sei.

Mit jenem „All Inclusive Paket“ würde gleichzeitig neben dem Sportereignis der Kinderschutzbund im Kreis Sigmaringen unterstützt. Dieser habe in einem Brief an due Spender über 590 Fälle berichtet, wozu Verdachtsabklärungen, Prozessbegleitung und Präventionsprojekte gehören.

Das Benefizturnier, das am Samstag, 24. Juni, mit einem Kanonenstart um 10.30 Uhr eröffnet wird, soll mit der Hilfe aller sozialetr Unterstützer wieder ein Erfolg werden. Lions-Präsident Joachim Farger wird gegen 17 Uhr den Spendenscheck an den Kinderschutzbund übergeben. Alle hoffen dabei, dass wieder eine fünfstellige Zahl auf den Scheck geschrieben werden kann.