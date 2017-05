Sigmaringen Serviceclubs zeigen vielfältige Aktivitäten

Die „Tablerfamilie“ gestaltet im Rahmen vom „Tag des Dienens“ ein buntes Programm für die Bewohner des Josefinenstifts

Sigmaringen – Beim jährlich statt findenden „Tag des Dienens“ kümmern sich Vertreter der regionalen Serviceclublandschaft wie Round Table, Rotarier oder auch Lions einen Tag lang um Menschen, die in einer sozialen Einrichtung betreut werden. In diesem Jahr gibt es erstmals mehrere „Tage des Dienens“. Den Auftakt machte die „Tablerfamilie“ – bestehend aus dem Round Table, Ladies Circle und Old Table – in der vergangenen Woche. Vertreter dieser Clubs gestalteten für die Bewohner des Sigmaringer Josefinenstifts ein buntes und abwechslungsreiches Nachmittagsprogramm. „Die Seniorinnen und Senioren des Stifts freuen sich jedes Jahr über unser Engagement und die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen läuft absolut reibungslos. Das ist unser Antrieb weiterzumachen“, sagt Projektleiter Volker Groß, der gemeinsam mit der Präsidentin vom Ladies Circle, Alexandra Hoffmann, den Hut bei der Organisation auf hatte.

Wie Round Tabele mitteilt, wurde am Nachmittag der im Vorjahr gespendete mobile Kräutergarten mit einer Vielzahl von vertrauten und heimischen Kräutern durch die Bewohner neu bepflanzt. Der anschließend geplante Spaziergang entlang der Donau musste leider wetterbedingt ausfallen – daher wurden die Bewohner zu einem gemütlichen Stelldichein bei Kaffee, Kuchen und guten Gesprächen eingeladen. Aber nicht nur für das leibliche Wohl wurde gesorgt: Neben dem Vortrag einer Geschichte, wurde beim gemeinsamen Singen eine Vielzahl von bekannten Volksweisen, unter musikalischer Begleitung am Klavier, zum Besten gegeben – auch Liederwünsche der Bewohner wurden hierbei gerne berücksichtigt. Mit der Übergabe eines vielfältig nutzbaren Sinnesmoduls, reiht sich diese Sachspende der drei Serviceclubs ebenfalls hervorragend in das Konzept ein, den Bewohnern vielfältige Sinneserfahrungen zu ermöglichen – eine lang gehegter Wunsch des Josefinenstifts für seine Bewohner konnte hierdurch ermöglicht werden.