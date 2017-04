Sigmaringen Seniorenmusik des Musikvereins Eintracht Gutenstein hört auf

Zwölf Musikanten mit einem Durchschnittsalter von 74 Jahren spielen nicht mehr, der Musikverein Gutenstein hat dennoch viel vor und will beispielsweise den "Bayrischen Abend" fortführen.

Die Instrumente der Seniorenmusik sind verstummt. Schweren Herzens haben sich die zwölf Musikanten entschlossen, altershalber und aus Mangel an musikalischer Unterstützung ihre Instrumente an den Nagel zu hängen. "Es war nicht einfach, wir haben 15 Jahre zusammen gespielt, mit vielen Auftritten, in sehr guter Kameradschaft", gab Albert Kleiner bei der Hauptversammlung des Musikvereins Eintracht Gutenstein mit Wehmut bekannt.

Auch ein Aufruf im SÜDKURIER im vergangenen Jahr hatte nicht den erhofften Aufschwung gebracht. Es gehe einfach nicht weiter, das Durchschnittsalter betrage 74 Jahre und die Zähne würden nicht mehr mitmachen. Albert Kleiner dankte dem Musikverein für die Unterstützung und die Benutzung des Probelokals.

Der Musikverein macht dennoch weiter: Schriftführer Helmut Glocker berichtete von neun Auftritten der dezimierten aktiven Kapelle mit 14 Musikanten, unterstützt von drei regelmäßig mitwirkenden Aushilfen. Mit Hubert Blender hat sich ein ehemals Aktiver wieder der Kapelle angeschlossen. Vier Schlagzeuger sind derzeit in Ausbildung. Glocker hob das Kameradschaftswochenende in Immenstadt und den "Bayrischen Abend" mit der AH Musik-Reiss-Aus Frohnstetten hervor.

Vorsitzender Amann bedankte sich für den Zusammenhalt und gab die Einladung zum Besuch des Stuttgarter Frühlingsfestes am 24. April bekannt. Das Spielen am 1. Mai ist ebenso eingeplant wie die Auftritte beim Fischerfest und beim Schlachtfest in Hausen im Tal. Am Bezirksmusikfest wird die Kapelle mit den Menninger Kameraden auftreten. Im Herbst ist wieder ein "Bayrischer Abend" geplant.

Ortsvorsteher Peter Herr sprach seine Anerkennung aus, dass die Kapelle auch in einer schwierigen Zeit zusammenhalte und weitermache. Eine Kapelle sei wichtig für den Ort.

Bei den Wahlen wurden Eric Kerzenmacher als stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer Helmut Glocker in ihren Ämtern bestätigt. Ausschussmitglieder bleiben Arthur Riester und Siegfried Ruhnau.