Sigmaringen Selbsthilfegruppen im Kreis Sigmaringen freuen sich über Spenden

Gemeinnützige Einrichtungen und Vereine im Kreis Sigmaringen haben insgesamt 46 000 Euro aus dem PS-Sparen der Landesbank Kreissparkasse erhalten.

Im Sparkassen-Forum Hofgarten fand die diesjährige PS-Spendenveranstaltung der Landesbank Kreissparkasse statt. In einer kleinen Feierstunde wurden die Vertreter von Institutionen, Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen zur offiziellen Spendenübergabe willkommen geheißen. Rund 46 000 Euro wurden 2016 als Spenden ausgeschüttet.

Als Schwerpunktthema wurden 29 Selbsthilfegruppen gefördert. „Wir wollen denen etwas zurückgeben, die stark auf Hilfe Dritter angewiesen sind“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Landesbank Kreissparkasse, Michael Hahn, in seiner Begrüßung. Daneben haben 36 weitere Empfänger, vornehmlich Vereine, Spenden aus dem sozialen Zweckertrag erhalten. „Wir wollen mit dieser Veranstaltung und der finanziellen Unterstützung ein stückweit Ihr Engagement würdigen, das nicht hoch genug einzuschätzen ist“, dankte Hahn an die Vertreter von Selbsthilfegruppen, Institutionen und Vereinen gewandt. Schwerpunktthema der Bank im Jahr 2016 seien die Selbsthilfegruppen gewesen.

Dabei handelt es sich zum Beispiel um Vereine und Institutionen wie den Bürgerausschuss für Heimatpflege der Stadt Bad Saulgau (Bächtlefest), Bürger helfen Bürgern Bad Saulgau (Anschaffung von Computern), Donum Vitae Regionalverband Hohenzollern (Einzelfallhilfen), den Theaterverein Sigmaringendorf Waldbühne (Familientag), die Ateliers im Alten Schlachthof Sigmaringen (Behindertentage), den Sportkreis Sigmaringen (Wahl zum Sportler des Jahres), die Stadt Mengen (Skulptur-Einweihung am Boulay-Platz), Mariaberg Gammertingen (Sommerkunstwoche) und viele andere. Was unter PS-Sparen „Sparen – Gewinnen – Gutes tun“ zu verstehen ist, erläuterte Regionaldirektor Mihai Szilvasi. Schon ab fünf Euro im Monat gehen vier Euro auf ein Sparkonto, ein Euro fließt in die Lotterie. 25 Cent kommen unter dem Motto „Regional Gutes tun“ Projekten in der Region zugute. Mit mehr als 3,6 Millionen Euro, sagte der Regionaldirektor, habe die Gemeinschaft der PS-Sparer 2016 viele soziale und kulturelle Einrichtungen in Baden-Württemberg unterstützt. Brunhilde Raiser und Cornelia Veeser dankten der Kreissparkasse im Namen der Selbsthilfegruppen.