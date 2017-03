Sigmaringen Selbstgebackenes aus der "Lize"-Koch Backstube

Gute Resonanz an der Liebfrauenschule in Sigmaringen beim Infotag für Gymnasium und Realschule.

Sigmaringen – Eltern und Viertklässler, die sich am Info-Tag für das Angebot an der Liebfrauenschule interessierten, freuten sich nach einem umfassenden Rundgang auf eine Pause bei Kaffee und Kuchen. An beiden Informationstagen – für das Gymnasium und die Realschule – hielten die "Lize"-Köche Selbstgebackenes als Stärkung bereit. Wie die Schule mitteilkt, konnten so in entspannter Atmosphäre Eindrücke ausgetauscht werden und weitere Informationen über die an der Liebfrauenschule angebotene Koch-Ausbildung und das Engagement des Elternbeirats, der ebenfalls vor Ort war, eingeholt werden. Eine eindrucksvolle Präsentation durch die jeweiligen Schulleiter rundete das Bild einer innovativen Schule ab.