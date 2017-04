Sigmaringen Seitenspiegel an VW abgefahren: Polizei sucht Zeugen

Seitenspiegel an VW abgefahren: Polizei sucht Zeugen

Die Besitzerin eines VW Golfs fand lediglich ihren abgerissenen Seitenspiegel auf der Frontseite ihres Wagens liegen. Alle anderen Spuren des Unfalls wurden offensichtlich vom Verursacher entfernt. Die Polizei sucht nun nach Zeugenhinweisen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Etwa 2500 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der am Dienstag zwischen 11 und 18 Uhr einen am Wildensteinweg geparkten VW Golf streifte. Laut Pressemitteilung der Polizei fand die Besitzerin am Abend den abgefahrenen Spiegel ihres Autos auf der Frontscheibe liegend vor. Sonstige Spuren des Unfalls waren offensichtlich beseitigt worden. Helle Farbantragungen könnten einen Hinweis auf die Farbe des Verursacherfahrzeugs sein. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, mit dem Polizeirevier Sigmaringen, 0 75 71/10 40, Kontakt aufzunehmen.