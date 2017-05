Referentin Susanne Mayer von der Bundesbank referiert im Berufsschulunterricht der Ludwig-Erhard-Schule in Sigmaringen, wie gefälschte Geldscheine zu erkennen sind.

Sigmaringen – Die Einzelhändler- und Verkäuferklassen der Abteilung Berufsschule an der Ludwig-Erhard-Schule, Kaufmännische Schule Sigmaringen, sind im Rahmen des Berufsschulunterrichts im Erkennen von Falschgeld durch Susanne Mayer von der Bundesbankfiliale in Reutlingen geschult worden. Organisiert hat die Vorträge der Berufsfachkunde unterrichtende Hans-Peter Schäfer.

Wie die Schule berichtet, erläuterte die Referentin den Schülern den Bargeldkreislauf und die Falschgeldverteilung im Wirtschaftskreislauf. Dies demonstrierte sie anhand von Beispielen, die zeigten, wie gefälschte Geldscheine unter die Leute gebracht werden. Da große Banknoten genau geprüft werden und sich kleine Geldscheine für Fälscher offenbar nicht lohnen, würden zumeist 20er- und 50er Noten gefälscht. Durch die Ausgabe der neuen 20-Euro-Scheine hätten sich während des vergangenen Jahres wegen der fälschungssichereren Sicherheitsmerkmale ein Rückgang an Fälschungen ergeben. Um Falschgeld einmal in Händen gehalten zu haben, teilte Susanne Mayer unter den Klassen sowohl echte als auch gefälschte Banknoten aus. So konnten die Schüler feststellen, dass Falschgeld aus anderer Papierqualität besteht und sich in der Griffigkeit vom Geld der Bundesbank unterscheidet. Zudem befinden sich die Sicherheitsmerkmale bei „Blüten“ nicht im Geldschein, sondern sind lediglich aufgedruckt.

Susanne Mayer ging alle Sicherheitsmerkmale durch. Dies dient der Befähigung von Verkäuferinnen, an der Ladenkasse einen eventuellen Betrug zu erkennen. Besonders beim Kippen der Banknoten würde offenbar, dass sich im Hologramm Farbänderungen ergeben. Auch das Relief des Copyrightzeichens am oberen Rand der echten Scheine sowie der neue Reliefstreifen am linken Rand mit fühlbaren Strukturen für die bessere Unterscheidbarkeit durch Sehbehinderte stellen für Fälscher eine schwer zu überwindende Hürde dar.

Welche Maßnahmen würden Mitarbeiter an der Ladenkasse ergreifen, wenn sie Banknoten auf ihre Echtheit prüfen? Susanne Mayer riet, bei Unsicherheit mehrere Sicherheitsmerkmale zu prüfen und die Methode „fühlen, sehen, kippen“ als Schnelltest anzuwenden. Daneben kommen bei Verdacht noch technische Prüfmittel zur Detailprüfung und Falschgelderkennung in Betracht.

Der Bundesbank, so die Referentin, sei es wichtig, dass die Bürger sicher sein könnten, dass sie echtes Geld und keine Fälschungen besitzen. Daher lohne sich der Austausch von alten Banknoten in neue mit höheren Sicherheitskennzeichen. Zwar koste dies Steuergelder, aber die erhöhte Sicherheit sei den Aufwand wert. Seit 2013 gibt es die abgestufte Einführung neuer Geldscheine mit Stückelungen unter 50 Euro. Jedoch gelten die bisherigen Banknoten nach wie vor, würden aber nach und nach eingezogen und ersetzt.