Sigmaringen Schüler greifen griechische Tragödie von Troja auf

Werkschau des Literatur- und Theaterkurses des Wirtschaftsgymnasiums der Ludwig-Erhard-Schule in Sigmaringen. Die Aufführung findet viel Anerkennung beim Publikum, das sich beeindruckt zeigt.

Sigmaringen – „Es sind nicht die Männer des einen Volkes schlecht und die des anderen Volkes gut. Der Krieg macht sie zu Tieren“, sagt die trojanische Königin Hekabe zu ihrer zum Tod verurteilten Tochter Polixena. Troja ist zerstört, seine Helden besiegt. Was ist das Schicksal der Frauen und Kinder, die durch den Krieg alles verloren und nun ungeheuer großes Leid erfahren? Mit diesem schweren Stoff frei nach der Tragödie „Die Troerinnen“ des antiken griechischen Dichters Euripides beschäftigten sich die zwölf Schüler des Kurses „Literatur und Theater“ der Klasse 13 an der Ludwig-Erhard-Schule unter Leitung ihrer Lehrerin Waltraud Goller-Bertram, wie die Schule berichtet.

Sie haben nach der Beschäftigung mit der Tragödie des Euripides eine eigene szenisch freie, stark chorische Bearbeitung mit dem Titel „Die Frauen von Troja“ geschrieben. Deren Aufgeführt wurde sie nun, mitten im Abitur, als Werkschau im Foyer der Schule vor Publikum. Dabei fehlte es nicht an Aktualisierungen, die an die Schicksale der Unterdrückten und der unschuldigen Opfer kriegerischer Auseinandersetzungen unserer Zeit erinnerten. Beeindruckend war auf der Bühne zu sehen, wie die Zivilbevölkerung leidet: Wie in der Folge jedes Kriegs die trojanischen Kinder schutzlos ausgeliefert waren, Frauen um ihre Männer, Söhne und Brüder trauerten. Sie waren der Willkür der Sieger, der körperlichen und sexuellen Gewalt, der Sklaverei und dem Tod ausgeliefert. Bedrückend verliehen die Lieder der Schauspielerinnen, die eingespielte Musik sowie das Trommeln zweier Schüler auf Cajons den seelischen Qualen Ausdruck.

Besonders in der tragischen Figur der Königin Hekabe, die nicht nur ihren Mann Priamos, sondern auch ihre Söhne Hektor, Paris und Polydoros verloren hatte, wurde das Schicksal von Frauen im Krieg deutlich. Denn auch ihre Töchter Polixena und Kassandra wurden geschändet und getötet. Dieses Geschehen kontrastierte mit dem selbstgedrehten Film in Endlosschleife, der das Leben vor dem Krieg bildhaft in Form eines Balls zeigte, wie auch die Darstellung derer, die aus dem Krieg ihren Gewinn ziehen.

Das Publikum war beeindruckt von der Tragödienbearbeitung und den schauspielerischen Fähigkeiten der Schüler wie von der Regieleistung von Waltraud Goller-Bertram, Fachlehrerin für Deutsch und Französisch, die auch eine theaterpädagogische Ausbildung hat. Schulleiterin Michaela Breu drückte ihre unverhohlene Bewunderung aus. Auch Waltraud Goller-Bertram bedankte sich bei ihrem Abiturkurs für die gelungene Aufführung.