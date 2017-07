vor 2 Stunden SK Sigmaringen Schlüssel aus Schulgebäude gestohlen

Ein Unbekannter ist in ein Schulgebäude an der Straße "In der Talwiese" in Sigmaringen eingebrochen und hat mehrere Schlüssel entwendet. Der Vorfall geschah laut Polizeimeldung zwischen Dienstag 14.30 Uhr, und Mittwoch, 6.15 Uhr.