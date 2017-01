Schloss Sigmaringen zeigt sich im Winterkleid

Besucher können das Fürstenschloss an Wochenenden von 10 bis 16 Uhr besuchen und sich durch prunkvolle Räume führen lassen.

Ein idyllisches Panorama bietet Schloss Sigmaringen. Es präsentiert sich im hübschen Winterkleid, eingebettet in einer beschaulichen Donaulandschaft. Obgleich offiziell noch Winterpause herrscht, ist das Schloss der Hohenzollern an den jeweiligen Wochenenden, Samstag/Sonntag, von 10 bis 16 Uhr durchgehend geöffnet. Dem Besucher werden geschichtsträchtige Führungen offeriert: 20 vollmöblierte Prunkräume gibt es zu besichtigen. Eine Besonderheit kündigt sich für Dienstag, 14. Februar, an: das Hochzeitsmenü. Wie es am 10. Januar 1893 auf dem Hohenzollernsitz serviert wurde, können sich die Gäste diesen Festschmaus schmecken lassen. jüw/Bild: Kurt Loescher