Sigmaringen Schärer prognostiziert, dass Kredite benötigt werden

Großprojekte in Millionenhöhe müssen von der Kreisstadt Sigmaringen geschultert werden. Bürgermeister Thomas Schärer bringt im Gemeinderat den Haushalt 2017 ein.

Vor großen Herausforderungen steht die Stadt Sigmaringen in den kommenden Jahren. Großprojekte in Millionenhöhe wie den Innovationscampus, die Sanierung des Hohenzollerngymnasiums, die Konversion, die Sanierung des Freibades sowie Straßenbauprojekte müssen finanziert werden. Und das, obwohl der Stadtverwaltung in Zukunft weniger Geld zur Verfügung steht. „Nach sieben fetten Jahren, in denen sich die Rücklage bis auf über elf Millionen Euro summiert hat, kommen sieben magere Jahre“, fasste Bürgermeister Thomas Schärer bei der Einbringung des Haushalts am Mittwochabend im Gemeinderat zusammen. Zwar werde der städtische Haushalt Ende 2017 voraussichtlich schuldenfrei sein, andererseits werden im kommenden Jahr über sechs Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen, um die anstehenden Projekte finanzieren zu können. Für den Bürgermeister steht damit fest: „Neue Kredite müssen aufgenommen werden“.

„Wir werden auch 2017 die laufenden Aufgaben gut bewältigen, mehr aber auch nicht“, sagte Schärer. So werde die Stadt massiv in die Bildung investieren, indem sowohl die Bilharzschule als auch das Hohenzollerngymnasium saniert werden. Wie der SÜDKURIER bereits berichtet hat, wird die komplette Sanierung des Hohenzollerngymnasiums zehn Millionen Euro bei einem städtischen Anteil von über sechs Millionen Euro kosten. Knapp 700 000 Euro werden in die Bilharzschule und Grundschule investiert.

Die Konversion und die Realisierung des Innovationscampus auf dem Gelände der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne mit rund zehn Millionen Euro ist ein weiteres Großprojekt, das die Stadt in Angriff nehmen will. „Erste Schritte des Innovationscampus werden ab dem dritten Quartal 2017 sichtbar sein. Bis dahin wollen wir das Gebäude, das für das Innovations- und Technologiezentrum (ITZ) vorgesehen ist, umgebaut haben“, fuhr der Bürgermeister in seiner Haushaltsrede fort. Damit die Konversion gelingt und Gewerbe angesiedelt werden kann, will die Stadt auch Grundstücke in der ehemaligen Kaserne übernehmen. Schärer: „Dafür haben wir insgesamt 4,4 Millionen Euro eingeplant“. Investiert werden soll weiter auch in das Straßennetz. Für das Hochgesträß sind insgesamt 3,55 Millionen Euro eingeplant. Zweite größere Maßnahme ist laut Schärer im Tiefbau die Ecke beim Wehr, der Donau entlang Richtung Jet-Tankstelle. Dafür sind rund 565 000 Euro vorgesehen. Ein Großprojekt, das die Stadt in den kommenden Jahren beschäftigen wird, ist weiter die Sanierung des Freibades mit Investitionskosten bis zu 15 Millionen Euro.

Der positive Entscheid des Kreistags, die Kreisumlage um 1.5 Punkte auf 33 Punkte zu senken vergrößert den Handlungsspielraum, steht für Bürgermeister Schärer fest. Die Senkung der Kreisumlage entlastet die Stadt um rund 300 000 Euro, was insgesamt einen Effekt von knapp einer Millionen Euro ausmacht. Auch sind die pro Kopf-Zuweisungen des Landes an die Kommune gestiegen, was bei einer Einwohnerzahl von 17 300 Einwohnern – im Vorjahr waren es noch 1000 Einwohner weniger – über 400 000 Euro entspricht. Weiter hat die Stadt die Gewerbesteuereinnahmen von 4,9 Millionen Euro auf 4,5 Millionen Euro gesenkt, da die Gewerbesteuereinnahmen nicht mehr so üppig fließen. Die Personalkosten, so Schärer, steigen deutlich um knapp fünf Prozent und betragen damit gut 28 Prozent der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2017 in Höhe von über 37 Millionen Euro oder absolut: 10,487 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt ist von 10,92 Millionen Euro auf 10,943 Millionen Euro gestiegen. Für Bürgermeister Thomas Schärer ein deutlicher Hinweis, dass im Vergleich zum vergangenen Jahr keine größeren Veränderungen vorgesehen sind. Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt liegt derzeit bei 1,1 Millionen Euro.

Im Anschluss an die Haushaltsrede des Bürgermeisters gab Stadtkämmerer Bernt Aßfalg noch einen kurzen Überblick über den kommenden Haushaltsplan, der im Gemeinderat im neuen Jahr beraten wird.