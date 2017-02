Sigmaringen SÜDKURIER-Kartenverlosung zu den 12 Tenören

Die Sänger sind am Dienstag, 7. Februar, um 20 Uhr in der Sigmaringer Stadthalle zu erleben. Der SÜDKURIER verlost drei mal zwei Eintrittskarten. Die Gewinner werden telefonisch informiert.

Sigmaringen (jüw) Mit ihren kraftvollen Stimmen treffen "The 12 Tenors" den Geschmack mehrerer Generationen. Sie verknüpfen Klassik mit modernen Genres. Sie singen die bekanntesten klassischen Arien, die größten Pop-Hymnen, Balladen, die Millionen von Menschen berührt haben, und Rock-Klassiker. Die Sänger kommen aus völlig unterschiedlichen Nationen und sind am Dienstag, 7. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen zu erleben. Geboten wird ein zweistündiges Musikprogramm, das von Choreographien und einer bemerkenswerten Lichtshow begleitet wird. Der SÜDKURIER verlost dazu drei mal zwei Karten. Wählen Sie bitte die 0 13 79/37 05 00 45 und nennen das Stichwort "Tenöre" sowie Namen, Adresse und Telefonnummer. Die Gewinnhotline ist geöffnet von Samstag, 4. Februar, 8 Uhr bis Sonntag, 5. Februar, 24 Uhr. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und die Karten an der Abendkasse auf der Gästeliste hinterlegt. Ein Anruf aus dem Festnetz der Telekom kostet 50 Cent. Weitere Tickets sind im Vorverkauf bei allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen, telefonisch bei der SÜDKURIER-Hotline unter 08 00/8 80 80 00 oder im Internet: ticket.suedkurier.de erhältlich.