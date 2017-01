Sigmaringen SPD-Vortrag: Wohin steuert die EU?

Peter Simon spricht am Donnerstag, 19. Januar, um 19.30 Uhr im Brauhaus Zollernalb in Albstadt-Ebingen auf Einladung der beiden Kreisverbände

Sigmaringen (jüw) In einer gemeinsamen Veranstaltung der SPD-Kreisverbände Sigmaringen und Zollernalb ist am Donnerstag, 19. Januar, um 19.30 Uhr Peter Simon als Referent zu Gast. Er ist stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Wirtschaft und Währung im Europäischen Parlament. Wie geht es mit Europa weiter? Wie wird Europa ohne das Vereinigte Königreich aussehen? Hat Europa von heute noch eine Zukunft? Und welche Auswirkungen wird der Brexit auf Deutschland haben? Darüber spricht der Europafachmann. Bei ihrem Referendum am 23. Juni 23016 hatten die Wähler in Großbritannien mehrheitlich für den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union gestimmt – den Brexit. Bis März dieses Jahres soll der Austrittsvorgang in Gang gesetzt werden. Mitgestaltet wird die Veranstaltung von Stella Kirgiane-Efremidis vom Landesvorstand der SPD Baden-Württemberg, die SPD-Bundestagskandidatin für den Wahlkreis 295 Sigmaringen/Zollernalb ist.