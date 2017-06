Sigmaringen Richtige Sprachkurse verhelfen zur Integration

Fatima Abida fordert verstärkten arabischen Sprachunterricht. Die 44-jährige Deutschmarokkanerin ist in diesen Themen sehr bewandert und arbeitet als Flüchtlingsbeauftragte zurzeit für die Gemeinde Eningen unter Achalm.

Sigmaringen – Mit der Betreuung von Flüchtlingen ist Fatima Abida bestens vertraut. Sie fungiert als Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte erst in Meßstetten, jetzt in Eningen unter Achalm. Als Ansprechpartnerin kümmert sie sich um die Koordination der Flüchtlingsarbeit, um die Vernetzung und den Ausbau von Hilfsangeboten ebenso wie um praktische Unterstützungen im Alltag der Menschen.

Jetzt will sie die Flüchtlinge, die in der 11 000-Einwohner-Gemeinde am Fußtrauf der Alb leben, bestmöglich unterstützen. Ihr Vorteil: Sie spricht deren Sprache, ist in beiden Kulturkreisen bewandert und versteht es, diejenigen einzubinden, die sich aktiv in die Gemeinschaft einbringen wollen. "Ich war schon als Studentin sehr aktiv, was meine eigene Integration sehr vereinfacht hat", beschreibt Fatima Abida bei unserem Treffen im Theatercafé Sigmaringen ihr zupackendes Wesen.

Ihr Rüstzeug erwarb die Deutschmarokkanerin in Meßstetten. Dort war sie ab Februar 2015 für die Registrierung von Geflüchteten zuständig. Sie vermittelte Deutsch- und Integrationskurse, trat als Dolmetscherin auf; so beispielsweise, als syrische Künstlerinnen ihre Arbeiten im Foyer der Landesbank Kreissparkasse ausstellten. Sie beherrscht mehrere Sprachen, neben Arabisch und Deutsch auch Französisch und Englisch.

Die Sprachbarrieren, die sich für einen Ankömmling im fremden Land auftun, kennt sie zu gut: "Da läuft einiges falsch, ich sehe Probleme!" Schon in Meßstetten sei ihr bewusst geworden, weshalb Sprachkursangebote schlechte Resonanz fanden. Die Geflüchteten verstanden weder Englisch noch Deutsch, zwei Drittel waren Analphabeten. Erst mit ihrer Idee, Kurse in Arabisch und Deutsch abzuhalten, gelang durchschlagender Erfolg, der den Integrationsprozess erleichterte: "Das Angebot gibt es aber nirgendwo mehr, in keiner anderen Erstaufnahme!" Was die Vermittlung in den Arbeitsmarkt erschwere. "Es findet auch keine Erfolgskontrolle statt", pflichtet ihr Begleiter Ulrich Widmann bei. Er ist pensionierter Gymnasiallehrer, der in Erstaufnahmeeinrichtungen ehrenamtlich tätig war. Der Fokus müsse auf die Menschen gerichtet werden, betont Abida: "Wird das sprachliche Niveau nicht erreicht, hat niemand eine Chance, eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen!"

Zur Person

Fatima Abida wurde in Sidi Yania in der nordwestlichen Provinz Kénitra in Marokko geboren. Sie ist 44 Jahre alt und arbeitet seit Januar 2017 als Integrationsbeauftragte der Gemeinde Eningen unter Achalm. Sie lebt seit 2001 in Deutschland, hat seit 2006 die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie hatte im Marokko Wirtschaftswissenschaften studiert und zusätzlich ihren Master im internationalen Marketing auf der Europa School of Business, der Hochschule in Reutlingen gemacht. Sie arbeitete als Dozentin für kulturelle Kommunikation in Reutlingen von 2010 bis 2015. Parallel besetzte sie die Stelle in Meßstetten. Als sie als Dolmetscherin eine Hochschul-Delegation in die Vereinigten Arabischen Emirate begleitete, legte sie dort sogleich auf der American University of Sharjah eine empirische Masterarbeit über die Zufriedenheit deutscher Unternehmen in den Emiraten vor. Ihre Studien schloss sie in Michigan/USA ab. (jüw)