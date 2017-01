Sigmaringen-Laiz Pumpenhersteller in Laiz geht neue Wege

Die Firma investiert Millionen in den Bau von zwei Produktionshallen. Eisele & Söhne feiern ihr 130-jähriges Betriebsjubiläum. Dazu finden sich 300 Gäste und Mitarbeiter in der Fertigungshalle ein.

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Zwei neue Produktionshallen mit einem Investitionsvolumen von 2,5 bis drei Millionen Euro, dazu ein 130-jähriges Firmenjubiläum haben die Firma Eisele & Söhne in Laiz in den Blickpunkt gerückt. Mit rund 300 Gästen, unter ihnen ehemalige und aktuelle Mitarbeiter, wurde das Ereignis in der neuen Fertigungshalle gebührend gefeiert. „Neue Wege müssen eingeschlagen werden, um effektiver, schneller und günstiger auf die Wünsche unserer Kundschaft eingehen zu können“, ist für Geschäftsführer Bernd Eisele mit ein Grund für die neue Fertigungshalle, die künftig das Herzstück der Produktion sein wird.

So soll der komplette Maschinenpark der Dreherei in diese neue Halle umziehen. Dafür mussten alte Gebäude der neuen Fertigungshalle mit rund 2150 Quadratmetern weichen, eindrucksvoll dargestellt in einem Video. Im Zeitraffer konnten die Gäste sehen, wie die Bauarbeiten auf dem Firmengelände vonstatten gegangen sind. Auch will die Firma als Pumpenhersteller ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter unter Beweis stellen und plant derzeit auf dem Areal, auf dem es im Jahr 2014 gebrannt hat, ein Testzentrum.

Durch Kooperation mit Hochschulen und Universitäten, die für Forschungszwecke ins Testzentrum kommen, sollen lehrreiche Synergieeffekte entstehen. „Für den Export in weitere Länder ist dieser Schritt absolut notwendig“, steht für Bernd Eisele fest, der zusammen mit seinem Bruder Michael das Unternehmen mit derzeit rund 68 Beschäftigten führt. Auslöser für diesen Schritt in die Zukunft, wie es Eisele nannte, sei sein Sohn Dominik gewesen, der als Prokurist die fünfte Generation des Unternehmens einleitet. Er hat die beiden Geschäftsführer zum Handeln bewegt und zu der Einsicht gebracht, neue Wege einzuschlagen. Bernd Eisele wörtlich: „Des öfteren musste ich mir anhören, das passt nicht mehr in die heutige Zeit, es müssen Veränderungen geplant und vor allem auch umgesetzt werden. Schlafen kann man zu Hause, aber nicht bei der Planung zum Fortbestehen der Firma“.

In einem kurzen Rückblick erinnerte Geschäftsführer Bernd Eisele an die wechselvolle Geschichte der Firma, die von seinem Urgroßvater Franz Eisele 1887 im Unterdorf von Laiz gegründet wurde: 1903 gab es die Lizenz zur Fabrikation von Jauchepumpen, erfolgte der Start mit selbstproduzierten Elektromotoren. 1906 erhielt er das erste deutsche Reichspatent, weitere Patente sollten folgen. 1921 wurde eine Graugussgießerei angegliedert. 1912 kam es zum Umzug in die Hauptstraße. Seit dem Jahre 2000 ist eine kontinuierliche Ausweitung der Produktion vorangetrieben worden. Auch mussten einige Krisen überstanden werden. Inzwischen exportiere die Firma in viele Länder, so Bernd Eisele, der selbst 1980 in die Geschäftsleitung der Firma eintrat, am Schluss seines kurzen Rückblicks auf die Firmengeschichte.

Beeindruckt von der Firmengeschichte zeigte sich Landrätin Stefanie Bürkle, die zusammen mit dem Sigmaringer Bürgermeister Thomas Schärer und dem Laizer Ortsvorsteher Wolfgang Querner unter den Gästen weilte. Die Landrätin gratulierte dem Familienunternehmen zum stolzen Jubiläum und zum Bau der beiden Hallen, ein doppelter Grund zur Freude, wie sie meinte. Die Firma sei aus jeder Krise gestärkt herausgegangen und habe sich immer in die Gesellschaft eingebracht, würdigte sie die Leitung des Unternehmens. Die Innovation und Weltoffenheit der Firma habe bis in die heute Zeit angehalten. So produziere die Firma in alle Welt. Auch habe die Firma ihre Veränderungsbereitschaft in all den Jahren unter Beweis gestellt. „Sie sind nie stehen geblieben und haben Mut bewiesen, wenn auch harte Einschnitte notwendig waren“, drückte die Landrätin ihre Glückwünsche an Geschäftsführer Bernd Eisele aus.

Die Segnung der Fertigungshalle hat Dekan Christoph Neubrand als Vertreter der katholischen Kirche vorgenommen. Dabei dankte er dem Unternehmen, das sich als Familienunternehmen von anderen Unternehmen unterscheide. Die Musikkapelle Laiz sorgte für die musikalische Begleitung des Festes. Auch war für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.