Projektgruppe "CharQit" gewinnt ersten Preis für tolle studentische Gründeridee

Studenten der Hochschule Albstadt-Sigmaringen präsentieren ihre Geschäftsideen einer Fachjury.

An der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist zum ersten Mal der „Fördervereins Entrepreneurship Award“ für „herausragende studentische Gründerideen“ verliehen worden. Wie dich Hochschule mitteilt, präsentierten neun Projektgruppen aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsinformatik ihre Geschäftsideen in jeweils zehn Minuten einer mehrköpfigen Fachjury. Der erste Preis ging an die Projektgruppe „CharQit“, die sich über 500 Euro Preisgeld freuen durfte. Platz zwei und drei belegten das Team von „Perfect Tea Set“ und das Projektteam von „smart aid“. Schirmherr waren der Verein der Freunde und Förderer der Hochschule und die IHK Reutlingen. Die Fachjury setzte sich aus Professoren sowie aus drei Vertretern von Mitgliedsunternehmen des Fördervereins zusammen. Sie bewerteten als externe Experten die Ergebnisse. Professor Lutz Sommer (Studiendekan Wirtschaftsingenieurwesen), nahm von Seiten der Hochschule an der Jury teil. Die Projektgruppe "CharQit" mit der Jury (von links): Stefan Junker, Alexander Walz, Serkan Keskin, Andreas Müller, Berthold Huke, Benedikt Herter und in der vorderen Reihe Simon Roth, Johannes Kromer und Aleksej Blejle. Bild: Hochschule Albstadt-Sigmaringen