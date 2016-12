Sigmaringen Präventionsgeld soll im Kreis bleiben

Die Mitgliederversammlung des Netzwerks für Suchthilfe und Suchtprävention hat sich mit den aktuellen aktuellen Themen des Landesgesundheitsgesetzes und des Präventionsgesetzes beschäftigt. Unterstützt wurden die unter dem Vorsitz von Frank Veser, dem Sozialdezernenten im Landratsamt durch Vorträge von Ulrike Triemer, Ministerium für Soziales und Integration, und Heike Nachtigall.

Wie das Landratsamt informiert, war hierbei die zentrale Frage, wie die praktische Umsetzung der Gesetze für den Landkreis aussehen könne. Vereine, Verbände, Kommunen oder Schulen könnten Präventionsprojekte, die auf ihre jeweiligen Besonderheiten zugeschnitten sind, von den Krankenkassen fördern lassen. Die Strukturen des Netzwerks könnten für die Projektentwicklung und die Umsetzung von Kooperationsprojekten genutzt werden.



„In der Prävention setzen wir auf Nachhaltigkeit und Qualität“, so Heike Nachtigall, „vor allem möchten wir, dass die Fördergelder den Menschen im Landkreis zugute kommen“. Aus der gemeinsam erarbeiteten Suchthilfekonzeption ergeben sich zukünftige Handlungsfelder: So soll die Prävention von Essstörungen verstärkt werden. Veser bedankte sich bei allen Mitwirkenden für die Erstellung der Suchthilfekonzeption. Janine Stark berichtete von erfolgreichen Präventionsprojekten, wie das Theaterstück „Zocker“ oder das Projekt „Starthilfe“ in Pfullendorf. Die Mitgliederversammlung bestätigte Klaus Harter, Leiter der Suchtberatungsstelle in Sigmaringen, und Janine Stark, Kommunale Suchtbeauftragte des Landkreises, für weitere zwei Jahre in der Sprecherfunktion für das Netzwerk.



Ziel des Netzwerks

Die Kooperationspartner arbeiten daran, die Suchtkrankenversorgung im Landkreis im Interesse der von Suchtproblemen betroffenen Menschen und des Gemeinwohls zu verbessern. Die Lösungsansätze werden wohnortnah, niederschwellig und bedarfsgerecht ausgerichtet.