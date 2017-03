Sigmaringen Polizisten überwältigen einen 24-Jährigen

Wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung muss sich ein 24-Jähriger verantworten, der Polizisten attackierte, beleidigte und bespruckte.

Ein 24-Jähriger muss sich wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten, der am vergangenen Montagabend durch Polizisten auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen worden war. Zunächst wurde er in einem Einkaufszentrum beim Ladendiebstahl erwischt, informiert die Polizei. Den hinzugerufenen Beamten gab er falsche Personalien an, trat und spuckte um sich. Ferner beleidigte er die Anwesenden. Mehrere Polizisten überwältigten den Tatverdächtigen und brachten ihn in eine Gewahrsamszelle auf dem Polizeirevier, wo er nach Feststellung seiner Personalien wieder entlassen wurde.