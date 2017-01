Sigmaringen Polizeieinsatz: Drei Männer randalieren in Bahnhofsgebäude

Polizeieinsatz: Drei Männer randalieren in Bahnhofsgebäude

Drei stark betrunkene Männer – mindestens zwei aus der Erstaufnahmeeinrichtung – haben am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, am Bahnhof einen Mann belästigt.

Wie die Polizei mitteilt, zeigte sich das Trio gegenüber der alarmierten Polizei uneinsichtig und provozierte unbeteiligte Passanten, weshalb die Beamten den Männern einen Platzverweis erteilten. Die Männer verließen daraufhin den Bahnhofsbereich. Nicht ganz eine Stunde später randalierten sie dann im Bahnhofsgebäude. Zwei der Männer waren nach Polizeiangaben derart aggressiv, dass sie auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen wurden. Der dritte Mann ging zurück in die Erstaufnahmeeinrichtung, wo er gegen 19.15 Uhr bei der Eingangskontrolle auf einen Sicherheitsmitarbeiter einschlug. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde auch dieser Mann nach richterlicher Anordnung von der Polizei in Gewahrsam genommen.